Mistério, romance e comédia na nova novela das sete, Cara e Coragem

Mistério, romance, comédia e muita ação são os ingredientes de Cara e Coragem, novela das 19h que estreia hoje na Globo/TV Bahia, no lugar de Quanto Mais Vida, Melhor. O público será apresentado ao universo dos dublês. Uma dupla desses profissionais vai ser interpretada por Paolla Oliveira - no papel de Pat -, e Marcelo Serrado, que vive Moa. Juntos, os dois vão ter que descobrir o paradeiro de uma pasta que tem um conteúdo cobiçado e ainda vão precisar desvendar uma misteriosa morte.

“O universo da novela é o dos dublês, mas a temática é a da coragem em todos os campos das nossas vidas”, explica a autora Claudia Souto. “Desde a coragem de romper uma relação na sua vida particular ou a coragem para mudar de emprego; até a coragem que é fazer do risco a sua profissão, no caso dos dublês”, finaliza Claudia.

Pat e Moa são contratados pela empresária Clarice Gusmão (Taís Araújo) para encontrar a tal pasta, onde está uma fórmula secreta criada por um funcionário de Clarice, Jonathan Azevedo (Guilherme Weber). A empresária, uma entusiasta dos avanços científicos, é diretora da SG, a Companhia Siderúrgica Gusmão.

A fórmula à base de magnésio representa uma revolução científica e pode ser adotada tanto na medicina avançada para salvar vidas, quanto na indústria bélica para beneficiar a produção de armas, dependendo apenas de uma pequena modificação.

Num bom folhetim não podem faltar, claro, os vilões. E, de preferência, aqueles capazes de trair alguém muito próximo. Esse é o caso de Leonardo (Ícaro Silva), irmão de Clarice, que se junta a Danilo (Ricardo Pereira) para roubar os dados secretos da pesquisa de Jonathan. Aliados, eles conseguem hackear parte da fórmula, mas a operação é suspensa quando a invasão digital é identificada.

Clarice então, decide apagar os aquivos das nuvens e colocá-los numa pasta, que será bem escondida e monitorada por um sensor de localização. O objeto vai parar numa caverna, num lugar distante e inóspito. É aí que Clarice contrata os dublês, que vão se encarregar de resgatar a fórmula secreta.

Clarice e Leonardo são filhos de Martha Gusmão, interpretada pela baiana Claudia Di Moura. Martha sempre foi avessa aos negócios e passa longas temporadas no exterior curtindo a vida na companhia do namorado, o bon vivant Vini (Sergio Loroza). Ela tem confiança absoluta na competência de Clarice, que revela-se uma competente administradora dos negócios da família. Mas o sucesso da empresária acaba despertando a inveja de Leonardo, que é seu irmão caçula.

Um grande mistério surge quando Clarice aparece morta, pouco após Pat e Moa encontrarem a pasta. Sem conseguir a recompensa que lhes foi prometida pelo trabalho, e tendo em mãos a pesquisa que vale milhões, a dupla inicia uma investigação paralela para saber o que de fato aconteceu com Clarice. "O que posso adiantar para o público é que a trama é como um grande quebra-cabeças onde as peças desta investigação vão se encaixando à medida que conhecemos aspectos novos dos personagens. E, como é uma trama de suspense, não posso dar mais spoilers!", brinca Claudia Souto.

Entrevista com Claudia Di Moura, que interpreta Martha Gusmão

Você foi uma atriz revelada pelo teatro da Bahia e agora desponta nacionalmente? Como foi sua história no teatro baiano, onde estudou?Estudei em cena, não fiz curso, não fiz parte de nenhuma casa ou companhia. Tenho minhas leituras, meus rituais e meus mestres, aqueles com quem aprendo a cada cena e a cada diálogo.

Qual a importância do palco para um ator que migra para a TV?

Teatro e TV têm demandas muito diferentes entre si, são códigos distintos. Mas, pelo menos pra mim, uma atriz nascida no teatro, é dos palcos que eu tomo de empréstimo a minha linguagem corporal, vocal, emocional. Tendo isso nas mãos, esse repertório, a transição pode se tornar um pouco mais fluida. Mas será desafiadora sempre.

Qual a importância de personagem mulher negra ser uma empresária bem sucedida e rica? Que recado isso dá ao país e ao povo negro?

Infelizmente vivemos numa sociedade racista onde uma mulher preta nessa posição causa mais escândalo do que no papel de uma empregada doméstica que doa a maior parte do seu tempo a uma família que não é a sua em troca de migalhas. Se algum recado deve ser dado nesse contexto, é o silêncio envergonhado de um país segregacionista e o ruído de mangas sendo arregaçadas. Porque já não cabem mais pedidos de desculpas sem reparação.

Como é a relação de Martha com os filhos?

Martha ama a si mesma acima de tudo e de todos, o que faz da sua relação com os filhos muito mais enxuta do que aquela maternidade apoteótica, aquela Mãe com M maiúsculo que sacrifica a própria felicidade pela sua prole. Para Martha existem outras fontes de amor, de recompensa e de felicidade que a impedem de ser submissa aos vínculos familiares. Além de mãe, ela é empresária, mulher, amante da arte, de viagens, do luxo e do prazer. Ela é uma cidadã do mundo e não apenas a matriarca da família Gusmão.

Como tem sido a experiência de contracenar com Taís Araújo e Ícaro Silva, que vivem os filhos de Martha?

Cada elenco do qual faço parte representa uma espécie de arranjo familiar, onde são construídas relações de admiração e confiança, e com "Cara & Coragem" não tem sido diferente. Eu tenho uma troca fantástica com todos, em especial com os meus filhos da ficção. Nós alinhamos narrativas, herdamos traços uns dos outros em cena, nos apoiamos e nos provocamos positivamente.