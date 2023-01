Mistério ronda armário de Pelé na Vila Belmiro há quase 50 anos

Um mistério ronda a Vila Belmiro há quase 50 anos: o que está guardado dentro do armário de Pelé? O Rei fez seu último jogo oficial com a camisa do Santos no dia 2 de outubro de 1974, contra a Ponte Preta, e trancou a porta naquele dia. Desde então, ninguém ousou abrir o vestiário - e o conteúdo segue desconhecido.

Naquela partida, o Rei recebeu diversas homenagens em campo, e deixou o jogo no primeiro tempo. Em seguida, teria deixado um objeto no armário, trancado a porta e levado a chave consigo.

Em 2013, o Peixe fez uma reforma em seus vestiários, e deixou a porta toda estilizada, com uma homenagem a Pelé. Mas o gabinete permaneceu intacto - e trancado. Até hoje, ninguém do clube tem essa chave.

O tal objeto misterioso seria um amuleto para o Peixe. O próprio Pelé teria pedido que o segredo fosse mantido. “As palavras do Pelé foram bem simples: enquanto o clube manter esse objeto, o clube sempre estaria com sorte ao seu redor", disse o curador do acervo do Santos, Rogério Zilli, à TV Globo.

O armário é um dos pontos altos do passeio pela Vila Belmiro. O estádio recebe cerca de 50 mil visitantes por ano e, entre as histórias contadas pelos guias, está a lenda do vestiário. Uma das histórias diz que o conteúdo pode 'salvar o Santos', e que o armário só deveria ser aberto em caso de extrema necessidade.

Mas, com a morte de Pelé, é possível que o mistério seja, finalmente, solucionado. Presidente do Santos, Andrés Rueda disse que irá discutir com a família do Atleta do Século a possibilidade de destrancar o armário.