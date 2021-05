Mistura boa: Alcione e Criolo juntos pela primeira vez

Só pelo inusitado da mistura já vale conferir o show que a sambista Alcione e o rapper Criolo fzem neste sábado (22), às 21h30. Esta é a primeira vez que os artistas cantam juntos, num encontro que já é destaque na programação do fim de semana, e que acontece na casa da cantora, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo Multishow e canal da Mastercard no YouTube.

O repertório da apresentação, patrocinada pela empresa de cartões, proporá uma viagem através do tempo e terá desde canções icônicas da era do rádio, até grandes sucessos que o Brasil inteiro canta, como hits da Marrom como Ébano, Não Deixe o Samba Morrer e Faz Uma Loucura Por Mim. “O repertório está, literalmente, intocado. O diretor musical e responsável pelo encontro fez sugestões que agradaram tanto, que não houve modificações no repertório sugerido. Seguimos direto para os detalhes de arranjos”, afirma Criolo.

“Se o Samba é a nossa alma, a Alcione é a voz do povo, é a voz do coração do Brasil. Ainda não acredito ser verdade. Uma honra, um desafio, é a realização de um sonho estar com ela em sua casa e viver este momento numa celebração cheia de afeto. Alcione Obrigado”

O curador Zé Ricardo afirma que o público irá se surpreender e emocionar. "O encontro está sendo construído artesanalmente. Em cada detalhe. Porque eu acredito que a música transforma, amplia horizontes e faz com que momentos assim virem memória”, diz Zé Ricardo, que assina projetos de destaque como a curadoris artística do palco Sunset do Rock in Rio. Ele também assinou a curadoria de outras três lives do projeto, no ano passado: Gilberto Gil e IZA, em junho; Milton Nascimento, Liniker e Xenia França, em julho; e Elza Soares, Agnes Nunes e Seu Jorge, em setembro.

O evento celebra o alcance da segunda meta do movimento Faça Parte: Comece o Que Não Tem Preço, que já doou o equivalente a mais de cinco milhões de refeições para comunidades e instituições que combatem à fome e à pobreza. Durante a live, um QR Code ficará disponível na tela para que o público também possa fazer doações. Cada real doado será revertido em um prato de comida a ser destinado às famílias mais afetadas pela pandemia por meio da ONG Ação da Cidadania.





Teatro e música online

Vinícius Piedade protagoniza Hamlet Cancelado (Foto: Tati Wexler/divulgação)





A plataforma #CulturaEmCasa, a primeira plataforma de streaming de conteúdo artístico, totalmente gratuita, traz duas boas programações neste fim de semana: show da cantora Mariene de Castro (22), que mostra repertório que passeia por várias fases de sua carreira; e o monólogo Hamlet Cancelado, com Vinícius Piedade (23), que apresenta uma nova leitura do clássico de William Shakespeare, debatendo a questão sobre a dificuldade em se fazer arte no Brasil. A direção é de Fábio Vidal.

A programação integra o Festival #CulturaEmCasa, veiculado pela plataforma criada em abril do ano passado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e com gestão da Organização Social Amigos da Arte. A plataforma já registrou 5,4 milhões de visualizações em 3 mil conteúdos disponibilizados e envolvendo 13 mil profissionais do setor. A ferramenta reúne conteúdos do Teatro Sérgio Cardoso, do Museu da Diversidade Sexual e das instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, entre as quais a OSESP, a Jazz Sinfônica, a Pinacoteca, a São Paulo Companhia de Dança, o Conservatório de Tatuí e o Projeto Guri, entre outras.





Duas novas vozes para prestar atenção

Cacá Magalhães - Nova aposta da Sony Music, a baiana Cacá Magalhães estreia na gravadora com uma homenagem ao cantor e compositor Frejat, que completou 59 anos na sexta-feira (21). Com apenas 15 anos, mas dona de uma voz marcante e um estilo que a destaca no cenário atual - que passeia pelo blues, rock e jazz- ela lançou uma versão de Blues da Piedade, sucesso de Frejat e Cazuzu, que chega com a bênção do carioca.

Além de tocar guitarra e baixo nesta nova versão, Frejat também produziu a faixa e convidou o filho Rafael para assumir o comando nos teclados. "A Cacá tem um dom natural para cantar, que é uma coisa muito impressionante e intensa. Ela tem uma naturalidade de estar na música e fazer aquilo com uma intuição muito fácil. É muito bacana ver isso com uma pessoa tão nova e com tanta consciência de tudo o que está acontecendo. Ela tem um timbre belíssimo de voz e ela canta blues, um tipo de música que você tem que ter um lado emocional muito importante para você ser um bom intérprete", afirma Frejat. A canção, disponível nas plataformas digitais, também ganhou clipe. Confira:





Agnes Nunes - Estrela no Brasil da nova campanha da Disney inspirada nas princesas, É Hora de Celebrar – Coragem e Gentileza, a cantora Agnes Nunes lançou sexta (21) o single Começou, a canção está disponível em diferentes plataformas digitais e vem acompanhada de um oclipe, que poderá ser visto no canal do YouTube DisneyMusicBR Vevo, nas contas oficiais da Disney Princesa Brasil no Instagram e Facebook , além dos canais Disney Channel e Disney Junior.

A nova campanha Disney Princesa tem como objetivo celebrar mulheres de todas as idades ao redor do mundo e incentivá-las a serem elas mesmas, viverem com coragem, empatia e gentileza. “Eu fiquei muito feliz e muito honrada com esse convite da Disney. Estou muito ansiosa para que outras meninas e meninos se sintam representados por essa música”, diz Agnes, 18 anos, baiana criada na Paraíba e atualmente morando no Rio de Janeiro.





www.youtube.com/channel/UCGXyuiiyhaLbI8eIodhtJ2A

Depois de ver seus vídeos alcançar muita repercussão nas redes sociais - hoje ela conta com mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram - Agnes se prepara para lançar seu primeiro álbum pela gravadora Universal. No mês passado ela la canção e o clipe Vish, primeiro single do projeto, com uma canção autoral que fala, com leveza, da dor de cotovelo: "Vish,eu tô fazendo um som de novo pra você / E eu não tenho culpa se eu não consigo esquecer / Minha mente não obedece / Meu coração padece / Do nada estalou e eu tô pensando em você".