Mistura Contorno ganha repaginada com decoração sustentável e cardápio atualizado

Não bastasse a vista espetacular para a Baía de Todos-os-Santos, a cozinha de excelência, o ambiente sofisticado, um serviço que beira o impecável, o restaurante Mistura Contorno já merecia estar entre os 100 melhores do Brasil. A casa, que é a primeira filial do então Mistura Fina - restaurante que nasceu a partir de uma barraca de praia em Itapuã batizada com este nome - tirou o Fina da logomarca, modernizou suas instalações na matriz e, em maio de 2016, abriu as portas da unidade da Avenida Contorno, apresentando uma gastronomia mais contemporânea, porém carregada de brasilidade.

Sardinha ao forno recheado com molho lambão (Sora Maia)

O mérito é todo da chef Andrea Ribeiro, potiguar que migrou para a Bahia, se especializou na Europa e tornou-se, sem sombras de dúvidas, uma das melhores chefs do país. Estudiosa e dedicada, Andréa não se acomodou com o rápido sucesso da casa que comanda.

Acarajé grelhado com camarão (Sora Maia)

O espaço, que tem projeto original de Sidney Quintela, acabou de ganhar uma repaginada no salão que ficou mais moderno e com uma pegada sustentável que vai do mobiliário a outros elementos da decoração que leva a assinatura do arquiteto Luiz Claudio Motta e do diretor de arte Flávio Sadalla que trabalharam em parceria com a chef.

Salada de mamão verde com camarões frescos e secos (Sora Maia)

Essa busca pela sustentabilidade vai além do salão. Na cozinha, Andrea persegue ingredientes orgânicos, garimpa fornecedores que prezam por estas práticas e prioriza a agricultora familiar. O resultado já pode ser conferido no cardápio que ela acaba de apresentar aos fieis comensais.

Sex on The beach (Vodca, laranja, rosa panc, cranberry)

E claro que fomos lá conferir, num final de tarde com direito ao pôr-do-sol no mar da Baía. O banquete foi aberto com um aperitivo que leva o nome de Sex On The Beach, um drinque feito com Vodca, laranja, rosa panc (flor comestível) e cranberry, seguido de duas versões de sardinha apresentadas como entradas: uma ao forno recheado com molho lambão e outra empanada na farinha de trigo, com pirão e feijão de andu.

Gnocchi de aipim (Sora Maia)

Na sequência, veio uma salada de mamão verde (em formato de espaguete), preparada com amendoim, camarão fresco e seco. A apresentação e o equilíbrio dos ingredientes quase improváveis surpreendem pelo frescor do prato, mas sobretudo pela ousadia e criatividade da chef – que tem como escola a culinária italiana - que não cansa de inovar e experimentar a mistura de ingredientes da cozinha clássica da Itália com temperos locais. "Estou sempre explorando as temperaturas e as texturas dos ingredientes. Tenho uma base italiana, de carnes e também de comidas típicas, mas procuro valorizar outras culturas culinárias, como a asiática, além de técnicas e produtos diferenciados”, explica a criadora que recusa rótulos.

Risoto de scampi (Sora Maia)

Não tenho um rótulo, nada está além da culinária, do conhecimento e da aprendizagem. Atualmente, e cada vez mais, tenho me voltado para a agricultura familiar local, aos modos da culinária e dos ingredientes locais e ancestrais, dos povos indígenas, sempre valorizando minhas raízes e procurando resgatar, evidenciar e preservar a nossa natureza, a mãe terra”, completa. Andrea Ribeiro - chef do Mistura

E nós comprovamos isso quando experimentamos sua versão do acarajé, comida sagrada e “imexível” do tabuleiro baiano. O do Mistura escapa da fritura no tacho de dendê, é grelhado, mas mantém os acompanhamentos do original: camarão, vatapá e salada vinagrete. O resultado, que me perdoem os puristas, mas além de mais saudável, é muito mais leve e saboroso.

Sobremesa: trufa vegana com açaí (Sora Maia)

E a festa da gastronomia continuou com a chegada do Chitarrine de espinafre com rúcula, lula, pesto de castanha do Pará e tinta de lula; seguido de um Gnocchi de aipim com camarão e dendê - uma espécie de bobó de camarão revisitado - que até para quem, assim como eu, não é muito chegado a gnocchi, não consegui resistir.

Para fechar - porque até o que é muito bem carece de limite - experimentamos o Risotto de scampi com redução de bisque, alho negro e scampi crudo (in natura) que dispensa comentários. Mas, corrigindo aqui, fechamos a comilança dos pratos salgados, porque mesmo para quem costuma dispensar a sobremesa (como eu), não deu para resistir quando chegaram à mesa a Trufa vegana, o Crème brûlée de cupuaçu e o Brownie de banana e mousse de açaí. Confesso que tenho “ginge” deste fruto amazônico, mas o que a chef Andréa Ribeiro prepara na sua cozinha doce, deveria ser tombado como patrimônio imaterial.

Sardinha empanada com andu (Sora Maia)

Agora sim, para fechar mesmo, e com chave de ouro, ainda ganhamos o direito de batizar um drinque da casa que foi criado na hora para a equipe do Correio. Então quando correr os olhos no cardápio de bebidas e aparecer o Casablanca, feito com Rum, catablanca, creme de coco, malibu, suco de abacaxi e granadine, peça. Garanto que vai gostar! Depois disso, só fiquei com uma dúvida: como não se render ao Mistura?!



Serviço:

Mistura Contorno

Endereço: Ladeira do Gabriel (Gamboa), 334, Cloc Marina Residence - Dois de Julho, Salvador/BA

Reservas e delivery : 71 2137-0782

@mistura.restaurantes