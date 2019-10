Mistura de pagode e funk anima a Fonte Nova

A mistura do funk carioca com o pagode baiano dá o tom do Bailão Salvador, que acontece hoje, a partir das 20h, na Arena Fonte Nova. Entre as atrações da festa, a banda La Fúria vai aproveitar a oportunidade para gravar seu primeiro DVD.

O vocalista Bruno Magnata falou das novidades do trabalho: “As expectativas são as melhores, esse DVD vai ser uma coisa diferente do que a La Fúria costuma fazer, as músicas são mais coreografadas, com história por trás.

A intenção é fazer algo mais nacional”, contou. O DVD terá nove faixas inéditas, acompanhadas de outras já conhecidas e esperadas, como Baby Alô Vai Sentar e Oi, Fake.

O cantor O Poeta, que recentemente também emplacou canções de pagode como Bunda no Paredão, é outra atração baiana do evento.

Do Rio para Salvador

Entre os representantes do funk, Kevin O Chris é uma das mais aguardadas. Ele traz no repertório grandes sucessos atuais, como Evoluiu e Ela é do Tipo. “Me amarro em ver essa mistura, funk é isso também. Podem esperar um show pra cima, vou cantar as músicas que a galera mais gosta”, disse o artista, que em novembro também lança seu primeiro trabalho em vídeo, chamado Evoluiu.

A canção que intitula o DVD é um dos maiores sucessos do funk atual. Na plataforma de vídeos YouTube, o clipe já ultrapassou mais de 45 milhões de visualizações, e o número dobra se contar os acessos na versão de aúdio no canal do cantor.

Confira o clipe de Evoluiu





Para Kevin, o gênero carioca está em grande momento em todo país, atraindo público de dentro e fora do Brasil. Para ele, o funk é o “som do momento e do futuro”. “E o público baiano é irado e sempre generoso! Estou animadão para fazer este show. Evoluiu!”, brincou.

Sobre a rotina de apresnetações e agenda lotada de shows, o MC prefere aproveitar os bons momentos, que se dividem entre os shows e as composiçõs e gravações. "Eu me amarro no que faço", completou.

Entre as outras atrações que animam a festa estão os MC´s Cabelinho e Pocah, artista que Kevin fez parceria na gravação da música Resenha Lá em Casa, e o Bonde do Tigrão. Os DJs Pdero Chamusca, Maria Zigoni e Gabriela Nilo também se apresentarão na Arena, no palco Gaiola.

Arena Fonte Nova. Sexta (25), às 20h. Ingresso: de R$ 60 a R$ 170. Venda: sites do sympla, pida e salvador tickets