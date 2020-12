Mitos e verdades sobre a covid-19

É verdade que as vacinas geram seres humanos geneticamente modificados e permitem controlar eles através de microchip? Um chá de limão, alho e jambu é capaz de curar a covid-19? Será que o uso da máscara aumenta a taxa de dióxido de carbono no cérebro? Essas e outras informações falsas são desmascaradas na websérie #Sóquenão, que estreia nesta terça-feira (8), nas redes sociais da Agência Lupa e da ONU Brasil.

Serão quatro episódios cheios de humor, tendo Rafael Infante (Porta dos Fundos; Vai Que Cola) como convidado em três deles. O humorista Hamiltinho (Estranha Mente – Multishow; Tropicalinha – Caetano e Gil para Crianças) é quem comanda a série que faz parte de uma ação global da Organização das Nações Unidas (ONU) de combate à desinformação sobre o novo coronavírus.

Na série, feita em parceria com a primeira agência de fact-checking (checagem de fatos) do Brasil, a Lupa, os humoristas vão apresentar as informações corretas sobre o vírus e derrubar mitos que circulam na internet desde o início da pandemia. “O humor é poderoso para quebrar as barreiras, as resistências das pessoas”, defende o diretor de educação da Agência Lupa, Douglas Silveira, 41 anos.

“Por isso que no momento em que a gente vive hoje de isolamento social, bombardeado por notícias desastrosas, com mais de 170 mil pessoas mortas pela covid, a gente quer trazer informações verificadas por meio do humor. Elas chegam de forma leve, mas da mesma forma de um jeito poderoso”, justifica Douglas. “A piada é um instrumento poderoso nesse sentido”, reforça.

Hamiltinho concorda e revela que o humor sempre abriu portas em sua vida, principalmente porque sempre foi uma pessoa tímida. A partir dele, “foi agregando amigos, empregos e uma leveza necessária”. “Muita gente tem dificuldade de passar ou receber uma informação quando o assunto é muito sério. E quando a gente mistura o humor, aquela informação chega mais clara para as pessoas”, defende.

Em cenário caseiro, Rafael Infante participa de três dos quatro episódios

Portanto, os curtos episódios que vão ao ar na terça-feira (8) e nos dias 15, 22 e 29 dão conta de abordar temas importantes para a saúde pública com boa dose de leveza. No primeiro episódio que o CORREIO teve acesso, por exemplo, o telespectador vai se deparar com vídeos que foram compartilhados no WhatsApp nos últimos meses contendo informações falsas, as já conhecidas fake news.

O programa recupera a cena em que um homem que se apresenta como médico estimula o não uso da máscara de proteção contra a covid. “Fiquei satisfeito aqui, hoje, quando vi todos conscientes e sem máscara”, diz a pessoa cuja identidade não é revelada, sem se preocupar em estar distribuindo uma informação falsa. Em seguida, Hamiltinho entra em cena com um convite: #PenseAntesDeCompartilhar.

A hashtag faz parte da Pause, campanha global da ONU de mudança de comportamento em relação à desinformação. A proposta é mobilizar especialistas, pesquisadores, governos, influenciadores, sociedade civil, empresários, reguladores e meios de comunicação na ação que integra o projeto Verificado.

Este, por sua vez, diz respeito a uma iniciativa global da ONU que busca comunicar informação sobre saúde de forma acessível e atraente, sempre baseada na ciência. Além disso, a proposta é compartilhar histórias de solidariedade global em torno da covid-19. No primeiro episódio, a verdade é revelada por Hamiltinho com o respaldo de pesquisas feitas na Universidade de Miami, nos Estados Unidos.

Intercalada aos vídeos resgatados encontrados nas redes sociais, está a atmosfera da stand-up comedy em cenários caseiros onde os dois humoristas gravaram, de forma remota e com segurança. “É uma prestação de serviço à sociedade brasileira no combate à desinformação e é um produto jornalístico. Hoje, tão importante quanto o conteúdo que você entrega, é a forma com que você entrega esse conteúdo”, resume Douglas.

Algumas mentiras e verdades sobre a covid-19

O uso de máscara aumenta o nível de CO2 no cérebro

FALSO: Um estudo na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, comprovou que não há retenção de CO2 causada pelo uso da máscara. A informação foi publicada no jornal científico Annals of The American Thoracic Society.

O uso de máscara provoca disbiose intestinal

FALSO: Não há nenhum estudo ou resultado clínico que comprove o desequilíbrio da flora intestinal. O que existe é um estudo da Universidade de Tóquio que indica que há casos de disbiose intestinal associados à infecção por covid-19, não ao uso da máscara. A informação foi publicada no Journal of Clinical Trials e na Plataforma Longdom Publishing.