MMA: Filho de Anderson Silva é nocauteado em menos de 2 minutos

Após manter a invencibilidade nos ringues por cinco combates, o lutador brasileiro Gabriel Silva, de 24 anos, filho da lenda do MMA Anderson Silva, foi nocauteado ainda no primeiro round e amargou sua primeira derrota como lutador de kickboxing.

A luta aconteceu na última sexta-feira (5) no evento Fighters Rep 11, realizado na Califórnia, valendo o cinturão na categoria peso-médio-ligeiro (até 72kg). O adversário de Gabriel foi o americano Vinny Familari, que tem 34 anos, e acertou uma sequência de golpes na cabeça do brasileiro com menos de dois minutos de combate.



Veja o vídeo do momento do nocaute









Apesar da derrota, Gabriel Silva mantém um bom desempenho em seu cartel, visto que são cinco vitórias e uma derrota. Do outro lado, enfrentou um adversário mais experiente e com um cartel mais amplo, somando 16 lutas (nove vitórias, cinco derrotas e dois empates).

Mas a família Silva não saiu inteiramente derrotada no evento de sexta-feira. Kalyl Silva, outro filho do Spider, que tem 22 anos, fez seu segundo combate como lutador e mais uma vez venceu. Ele ganhou por decisão unânime dos juízes do turco Melo Pamuk, que tinha três lutas oficiais (uma vitória e duas derrotas).