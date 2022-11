'Môa, raiz afromãe' retrata a contribuição do Mestre para a afrobaianidade

As composições que encantaram Gil e Caetano, a dança que reinventou o afoxé do Carnaval, "a expressão cultural que o povo aplaudiu" são todos motivos de celebração no documentário que retrata o legado do Mestre Môa do Katendê. Assassinado em outubro de 2018, por desavenças políticas após o primeiro turno das eleições presidenciais, Môa deixou em vida algo que vai muito além da tragédia que o tirou das ruas da Bahia, mas não da história, segundo sua filha Jasse Mahi. “O filme é meu pai ali, leve, bem contado, não uma história pesada e triste. Passa o que ele era, uma pessoa feliz e múltipla, a luta dele cotidiana de levar cultura para as pessoas”, diz Jasse.

“Môa, raiz afromãe” teve início antes mesmo da morte do agitador cultural. O longa-metragem, que é o primeiro do diretor Gustavo McNair, teve que ser reformulado a partir dali. Apesar de reconhecer que o processo teria sido mais fácil guiado pelo Mestre, ele nota que a simples menção ao nome de Môa abria todos os caminhos para que a produção fluísse. Construído a partir das lembranças de família e amigos do homenageado, o filme tem também a presença de grandes nomes do Carnaval baiano: de Gilberto Gil a Alberto Pitta, Letieres Leite e Vovô do Ilê.

“No final da vida, Môa estava com a base em São Paulo, procurando estúdios para gravar um disco. Ele tinha esse sonho, uma ideia que Gil tinha dado para ele de regravar as músicas dele em formatos modernos e com participação de pessoas variadas da música brasileira. Nessa época, conheci ele e fiquei encantado. Começamos a pré-produção já em fevereiro de 2018. A fatalidade aconteceu em outubro, mas desde então, não tem um dia que a gente não converse com ele, não pense nele”, relata Gustavo McNair.

O documentário passa essa ideia. Depois de um período inicial de luto para Gustavo e todos os responsáveis pela produção, a ideia de representar o seu legado ficou ainda mais forte. O sucesso dessa intenção foi evidenciado em uma sala de cinema do Glauber Rocha, ontem. Para Samona Katendê, filha de Môa e dançarina como o pai, “é a história viva que está representada na tela”.

Crescida em pleno afoxé do carnaval, Samona viveu muito do que o pai conseguiu ensinar. Fundador do Afoxé Badauê, um movimento ativo entre os anos de 1978 e 1992 em Salvador, Môa deu uma nova vida ao Engenho Velho de Brotas, parte importante da sua história, e lembrança recorrente no documentário. No cinema, boa parte das cadeiras eram ocupadas por moradores do bairro, além de amigos e familiares do professor.

Junto com Jorjão Bafafé, foi que, por volta de 1978, fundaram o Badauê, com a ideia de remodelar o afoxé do século XIX para um público jovem. Em 1979, no Carnaval, já chamou a atenção de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Moraes Moreira, que passaram a frequentar os ensaios do afoxé. Caetano, inclusive, refere-se ao afoxé diferentes canções do álbum Cinema Transcendental: na própria Badauê ("Misteriosamente o Badauê surgiu / Sua expressão cultural o povo aplaudiu" - ouça abaixo) e em Beleza Pura ("Moço lindo do Badauê, beleza pura").

Bafafé assistiu a homenagem a Môa na primeira fileira do cinema, com apenas uma ressalva: a vontade de que seu amigo pudesse assistir o filme ao seu lado. “Um lançamento depois dessa eleição, nesse cenário, me causa muito sentimento, porque não era esse o filme que nós queríamos. Mas é bom ver que ele, que sempre viveu para a arte, foi homenageado desta forma”.

O documentário consegue, assim como o Badauê, reforçar para as novas gerações a identidade que Mestre Môa do Katendê imprimiu na cultura afro baiana. “A cultura não é uma manifestação pontual, como o Carnaval, é um leque de possibilidades. É o jeito de se relacionar e se vestir. Para o Badauê, o futuro era a tradição, e para as novas gerações, esse documentário é uma aula”.

O filme foi exibido no XVIII Panorama, que acontece em Salvador e em Cachoeira entre os dias 3 e 9 de novembro. O festival conta com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo