Mochilas com 27kg de cocaína são encontradas em praia de Salvador

Vinte e sete quilos de pasta base de cocaína foram encontrados em uma mochila por integrantes da Colônia de Pescadores da Boca do Rio, em Salvador, na manhã desta terça-feira (18). O material foi apreendido por equipes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). É a quarta vez que mochilas com a droga são encontradas em praias da Bahia em uma semana.

(Foto: Reprodução)

Por volta das 7 horas, a viatura da unidade passava pelo local quando foi parada pelos pescadores. “Eles nos contaram que a sacola estava boiando e desconfiaram do material. Quando abriram a mochila encontraram as drogas e, rapidamente, informaram a polícia”, contou o comandante da 39ª CIPM, major Márcio Alcântara.



Divididos em 26 tabletes, os entorpecentes foram encaminhados para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que auxiliará nas investigações para identificar os proprietários, de acordo com o delegado Yves Correia, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Salvador.



Casos semelhantes no Sul da Bahia

Isso também ocorreu nesta segunda (17) no município de Belmonte, onde 30kg da mesma droga foram descobertas nas praias. Caso parecido foi relatado por equipes da 89ª CIP do município de Mucuri, na última sexta-feira (14), quando encontraram duas mochilas, nas areias da praia de Pau Fincado, no município de Nova Viçosa. Dentro delas foram apreendidos 46 tabletes de pasta base de cocaína, avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão e pesando cerca de 50 quilos.



Dois dias antes, cerca de 20kg da mesma droga foram encontrados na praia de Trancoso, em Porto Seguro. A droga foi achada por banhistas e entregue à Polícia Militar, que apresentou o material à Polícia Civil.