Mocinha vira vilã em nova temporada de 'Todas as Flores'

Mocinha, vilã, apaixonada, sedutora. Muitos adjetivos podem descrever o momento vivido por Sophie Charlotte, atriz nascida na Alemanha que chega aos 33 anos com uma série de realizações em sua carreira. Ela pode ser vista nos cinemas como a envolvente Anaíra, do filme O Rio do Desejo, de Sérgio Machado. A partir desta quarta-feira (5), volta para as telinhas do streaming na segunda temporada de Todas As Flores, novela do Globoplay que virou xodó e mudou o consumo da teledramaturgia brasileira. Em setembro será Gal Costa, na aguardada cinebiografia da cantora.

A primeira temporada de Todas as Flores terminou com Maíra, personagem de Sophie, no hospital, para fazer uma cirurgia tentando enxergar depois de ter o filho roubado pela própria mãe. O baque - um dos muitos sofridos pela perfumista na trama - muda sua personalidade de maneira radical: a mocinha, boba e gentil, chega à new season sedenta por vingança. E sem medo de ser 'miseravona'.

"Justamente é esse o questionamento que vai guiar e surpreender a própria personagem: na busca por justiça, qual é o limite? Em que momento você começa a se perder e, então, se torna uma vingança?", brinca Sophie, escondendo o jogo sobre a trama da segunda temporada. Mas já indica que a novela vai lidar com os limites entre justiça e vingança.

A temporada terá 40 capítulos, liberados ao longo das próximas 8 semanas, sendo 5 a cada quarta-feira. Um retorno aguardado pelo público, que gostou da história de ter uma novela exclusiva para streaming. Mas qual seria o segredo desse sucesso? Por que o público se identificou tanto com Todas as Flores?

Diretor da trama, João Emanuel Carneiro aposta que o formato da novela e, principalmente, suas personagens, são o x da questão. "Eu acho que essa novela foi um sucesso no streaming porque ela é muito fora da casinha, com personagens muito contraditórios, malucos, transgressores. As pessoas estão precisando ver coisas assim. Vou adiantar uma coisa: não tem quem matou, mas tem um clímax muito fechado em poucos personagens e tem um recurso na última semana que eu só poderia fazer no streaming", contou ele, em entrevista coletiva.

O sucesso, no entanto, foi uma surpresa para Regina Casé, que vive a mãe malvada de Maíra. Ela acreditava em um afastamento dos fãs por conta do novo formato, mas o erro foi bem-vindo, classificado como maravilhoso pela atriz. "Eu estava até triste que não estava na TV aberta, pensando que não ia mais achar meu público, mas eles me acharam já na primeira semana", brincou.

Filme O Rio do Desejo, de Sérgio Machado (Foto: Divulgação)

Norte e Nordeste

Com sua morenice sedutora, Sophie Charlotte estrela dois importantes longas-metragens este ano. Em entrevista ao CORREIO no mês passado, ela definiu a Anaíra de O Rio do Desejo como uma menina pulsante, linda. “Só a arte pode permitir isso [que se vê no filme] e se desfazer de um viés moralista, se desfazer desse tipo de questionamento", disse ela, sobre a personagem, que vira a cabeça dos irmãos vividos por Daniel Oliveira, Rômulo Braga e Gabriel Leone.

Meu Nome é Gal estreia nos cinemas brasileiros em 21 de setembro, dias antes do aniversário da cantora baiana, que completaria 78 anos este ano. Com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro, o filme, além de Sophie, traz no elenco nomes como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila ( Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão) e Luis Lobianco, que interpreta o empresário Guilherme Araújo. A diretora Dandara Ferreira também atua no filme e dá vida à Maria Bethânia.