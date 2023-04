Moda com delírio vintage

Ninfa, sacerdotisa, ou rock star? Tudo isso! O jeito de vestir da vocalista da banda Florence + The Machine (que se apresentará no Brasil no fim de maio e início de junho) é tão marcante que sempre chamou atenção do universo fashion pelo seu amor a peças vintage. A cantora inglesa, de 37 anos, adora vestidos esvoaçantes, bolsas bordadas, camisolas de renda longas que parecem túnicas, muito veludo e toques mais sombrios também.

Seu arsenal estético vem principalmente do fim do século XIX e início do XX. As artes plásticas desse período também a influenciam, por vezes parece que ela saltou de algum quadro do Gustav Klimt, Dante Gabriel Rossetti, ou John William Waterhouse. Todo esse cuidado estético chamou a atenção no universo fashion, ela fez parcerias com a Chanel, onde abriu um desfile da marca saindo de dentro de uma concha gigante e com a Gucci ainda no comando de Alessandro Michele.

Florence mistura elementos leves com pesados casacos, botas, muitas flores, tudo evocando uma aura de misticismo e magia também. Seu último álbum "Dance floor" reforça essa estética vintage e para promover seu novo single "Mermaid" apareceu vestida de sereia dentro de uma banheira antiga. Decidimos mergulhar nessas referências oníricas e criar looks inspirados nessa fashionista única. Vem conferir!



Sacerdotisa

A marca registrada da Florence são os vestidos longos etéreos. Elegemos esse longo verde e o broche de flor para arrematar.

Ninfa

A capa vintage da década de 1970 rouba a cena e representa bem essas referências da nossa musa inspiradora.

Rock star

O macacão pantalona plissado traz o elemento esvoaçante complementado com cinto de flor em couro e o quimono escuro remete ao tom gótico de alguns look da cantora.

FICHA TÉCNICA

Fotos: Renato Santana (@renatosantassantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Anna Maisa (@annamaiisa) da Agência 40 Graus (@40grausbahia )

Locação: Padoca do Carmo (@padocadocarmo)

Todos os looks são da Abx (@abxcontempo), exceto a capa branca vintage do Sarastro Brechó (@sarastrobrechooficial)