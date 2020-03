Moda com propósito de ajudar

A moda baiana se une em prol da população mais vulnerável da cidade e abraça a ação pilotada pelo jornal Correio, em parceria com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), para doação de roupas.

Esse ato faz parte da campanha Salvador Unida, do Jornal CORREIO, dedicada a promover e divulgar ações de pessoas e empresas que estão dispostas a fazer a diferença, com o objetivo de superar esse momento delicado e de tantas incertezas gerado pela pandemia da covid19.

Soul Dila (foto/divulgação)

A DOAÇÃO. Seis marcas de moda entraram nessa onda de solidariedade e doaram peças do seu acervo de coleções passadas para a ação. Foram elas: Soul Dila (@souldila), The Finds (@thefinds), Aládio Marques (@aelebrand), Thereza Priore (@therezapriore), Black Atitude (@blackatitudeoficial) e Abx Contempo (@abxcontempo).

A Soul Dila foi a maior doadora de nossa campanha com 5 caixas de roupas. A marca criada em 2008, possui sete lojas, quatro em Salvador, uma em Lauro de Freitas, Feira de Santana e Aracaju. Desde a sua criação traz no DNA o propósito de abraçar campanhas de ajuda social. “É da essência da Soul Dila esse intuito de ser solidário, fazemos constantemente ações de doações e além disso temos uma linha de produtos chamada “Alegria, amor e fé”, cuja renda total é destinada á uma ação social”, afirma Danilo Góis, um dos sócios.

Outra participante da campanha é a multimarcas The Finds, pilotada pelas sócias Carolina Castro e Lys Imbassahy, que têm três unidades, todas momentaneamente fechadas por conta da pandemia. “Sabemos da grande desigualdade social em que vivemos e temos consciência da quantidade de pessoas que são privadas de recursos tão básicos como a vestimenta”, explica Carol.

Segundo ela, as peças de coleções anteriores que estavam paradas, agora terão um destino muito melhor. “Vão vestir e aquecer os corações de quem precisa da gente, além de ajudar na autoestima das mulheres, que é o propósito na nossa marca”, conclui. A The Finds doou em média 20 peças.

Os estilistas Aladio Marques, Dinha Regis da Thereza Priori, cederam 30 peças cada de seus estoques, assim como a ABX Contempo, que por ter suas duas unidades fechadas só concretizará a doação depois da quarentena. O criador Vander Charles da Black Atitude disponibilizou 10 peças para nossa campanha. A quantidade é relevante, mas não fundamental. O ato de se mobilizar e pensar no outro em momentos incertos como esse possuem um valor inestimável.

Thereza Priori (foto/divulgação)

A RETIRADA E DESTINAÇÃO.

Todas as peças doadas vão ser retiradas gradualmente pela Sempre obedecendo a um cronograma que obedeça a disponibilidade da instituição, mas com maior celeridade possível. “Por uma determinação da secretaria nesse momento estamos dando preferência por roupas que nunca foram usadas, porque facilita uma distribuição mais rápida”, afirmou o assessor de imprensa da Sempre, Marivaldo Filho.

A destinação dessas peças é também de responsabilidade da Secretaria de Promoção Social e Combate à pobreza. “Elas passaram por uma triagem para ser analisada as características, se femininas, masculinas, os tamanhos e assim se determinar para onde serão distribuídas”, conta Marivaldo.

Pela grande vulnerabilidade diante dessa pandemia à população em situação de rua será prioridade no recebimento dessas roupas através das Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs). Você que está lendo essa matéria nesse momento, pode também ser solidário com quem mais precisa e colaborar com a Sempre através de doações na conta-corrente do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), cuja finalidade é reforçar as ações que atendem às pessoas em situação de rua, durante o enfretamentamento do coranavírus.

Rolou sentimento com essa causa? Então anota aí os dados da FMAS:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 3832-6

Conta Corrente: 930.254-9

Denominação: FMAS/ Doações

CNPJ: 14.999.107/0001-08

E nunca é demais lembrar: A solidariedade nunca sai de moda!