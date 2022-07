Moda, dança e muita atitude se misturam no projeto Ballet Diferenciado

As periferias das grandes cidades têm produzido os movimentos mais autênticos de moda e comportamento da atualidade. Isso se reflete nos fenômenos das redes sociais, nos desfiles de moda pelo mundo e em editoriais.

É inegável a força pujante de jovens que desejam expressar toda sua capacidade criativa sem rótulos, misturando música, dança, jeitos próprios de vestir e confabulando tudo isso com pouco recurso, em forma colaborativa e libertária.

Essas novas ondas criativas que se renovam constantemente estão presentes aqui em Salvador também. Um exemplo disso é o projeto de um grupo de criativo do Nordeste de Amaralina batizado de Ballet Diferenciado. Criado pelo coreógrafo Joy, cuja formação vem do pagode baiano, ele pertenceu a um dos primeiros grupos de dança desse estilo musical, o Ballet Massacre Dance, do Engenho Velho de Brotas, e já trabalhou com Igor Kannário, Ed City e Ivete Sangalo. Como cria dos bairros periféricos da cidade, Joy estava de olho nas pessoas que o rodeavam e na forma como elas se expressavam nas festas dos bairros.

O resultado disso é a união entre a dança, moda e empoderamento social. “Vendo a quantidade e qualidade dos dançarinos no Nordeste de Amaralina, onde vivo, tive vontade de juntá-los em um projeto em que todos pudessem participar, independentemente da idade, tipo físico e nível de dança”, explica o coreógrafo e idealizador do grupo. Assim, foi reunindo dançarinos e influenciadores do Nordeste de Amaralina, até chegar à formação atual com um total de nove pessoas, com diferentes idades, corpos e estilos.

Para promover o Ballet Diferenciado, gravaram um vídeo performance no campo de várzea do Vale das Pedrinhas junto com um editorial de moda que reflete as perspectivas e vivências do grupo. Joice Fishcer , designer de moda e namorada de Joy, colaborou com o conceito de moda que eles usariam respeitando o universo estético do street style.

As referências musicais e coreográficas da performance vieram de Michael Jackson, do rapper norte-americano gay Lil Nas X, um dos mais influentes artistas do momento e do pagodão baiano. Tudo misturado, conectado, exatamente como o grupo recebe as influências, as adapta e expressa de um novo modo único. O videomaker e fotógrafo LilBrown é responsável pelas imagens. O vídeo-performance completo poderá ser conferido dia 25 de julho, segunda-feira, no perfil @joynggas. Vem conferir em primeira mão as fotos cheias de atitude do editorial do Ballet Diferenciado!

Direção de fotografia filmagem e edição Lilbrown @lilbrown_oficial Idealizador e coreógrafo Joy @joynggas Direção de arte e designer Alma @prod.alma DANÇARINOS Joy: @joynggas, Medusa: @amedusa_, Naty: @natyborgesss, Thati Souza: @thattisouza, Adri: @adri.bispoo, Dana: @dfestas27, John Leão: @_johnleaox, Joice Fischer: @joicefischer, Davi Meireles @daviprestigio_ofc