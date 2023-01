Moda multiuso 

Não dá mais para pensar em uma peça para apenas uma ocasião. 2023 é o ano de focar em uma moda inteligente. Se você vai investir em algo para usar, que seja um curinga no seu armário. Só assim, vai valer o investimento fashion. Se a intenção é eleger um maiô bafônico, que ele sirva para o banho de mar e também para lacrar, compondo o visu trendy para o rolé. Atrás de uma boa inspiração? Olha só o modelito da Akoá Beachwear (@akoabeachwear), marca que acaba de nascer com um ar supervintage e divertido. Em tempo: A coleção “Girls Just Wanna Have Fun” desponta cheia de ousadia, com pegada oitentinha e estrelada por Giulia Brugni, que também é uma das donas do novo negócio. Cool!

2 em 1

Para treinar ou para lacrar? Tanto faz. O top da brand Adidas cumpre, facilmente, essas duas funções, afirmando que na moda uma peça de roupa não deve ficar engessada a apenas um uso. Dica de stylist: Na academia combine com um short listrado preto e branco, para o rolé vai com uma calça utilitária. Onde achar? No e-commerce Dress In (tradeinn.com). Custa R$ 93,99.

Uma tal marca carioca…

As apaixonadas pela marca Farm, já batizadas como Farmetes, são aquelas que caçam a brand em todas as lojinhas virtuais e usam peças vintages, atuais, sendo que a condição primordial é ter a etiqueta da marca carioca. Rolou sentimento e faz parte desse movimento? Olhos abertos para essa pochete bafônica que você arremata na lojinha virtual Babadotop (babadotop.com.br) por R$ 159.

Achadinho

Nem somente da calça cargo vive a moda. O short com essa pegada também despontou com tudo seguindo essa onda esportiva que virou uma verdadeira febre fashion. Esse modelito, da brand Market 33, garimpado no e-commerce da QVestir (oqvestir.com.br), ainda se diferencia pela cor e pelo cinto bem urbano. Preço: R$ 120,9.

Atitude na parada

As fashionistas já batizaram os óculos com shape futurista como o novo "tem que ter". A peça dialoga bem com looks esportivos e casa bem com a turma de atitude que não tem medo de ousar. Arremate o seu no site da Rare Glasses (rareglasses.net) por R$ 110.

O eleito

Ele é alto, tem um estilo fashion, e carrega muitas cores vibrantes. O vixe amou o tênis flatform da Schutz (schutz.com.br, perfeito para criar uma produção lacrativa e bater muita perna por aí. Custa R$ 520.