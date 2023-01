Moda sustentável e acessível

Quem resiste a uma roupa boa, bonita e barata? E se ainda representar uma opção ambientalmente sustentável fica melhor ainda. Garimpar em brechós nunca sai de moda, porque lá se encontra itens únicos, raridades vintage, pagasse um preço menor que em lojas tradicionais e movimenta um novo ciclo de uso para peças que poderiam ser descartadas. A lista de vantagens é grande e pode-se somar isso a finalidade beneficente.

Aproveitamos que Salvador acabou de ganhar um novo point para o garimpo fashion e decidimos montar looks bem a cara do Verão gastando pouco. Fomos à loja Humana, aberta em novembro de 2022, com a finalidade comercializar roupas usadas para todos as idades, gêneros e biotipos com todo lucro revertido para os projetos sociais da organização Humana Povo para Povo Brasil . O modelo implantado em Salvador é igual ao de outras lojas da organização existentes em cidades na Europa, Estados Unidos da América e África.

O estabelecimento trabalha com um preço máximo fixo por dia para se pagar por um item, podendo variar entre R$ 25 e até R$ 3 , a depender da data em que você for garimpar. O preço máximo do dia não inclui bolsas, sapatos e peças exclusivas, que podem custar um pouco mais. Isso quer dizer, que quase todas as peças da loja não custam mais do que foi anunciado na placa na entrada do espaço. Eles trabalham com ciclos de venda de 3 semanas, no primeiro dia o acervo está todo renovado e já damos a dica: o próximo começo em 30 de janeiro. Antes de ir lá, vem conferir nossos achados!

Look por R$ 33

Misturar estampas não tem erro, é só seguir alguma cor presente nas duas prints como fizemos com o animal print e as listas. Top (R$18) e calça (R$15).

Look por R$ 45

Alfaiataria mais peças esportivas rendem produções bem descoladas. Camisa (R$ 18) , Short (R$ 15) e top (R$ 12)

Look por R$ 49

Um look bem a cara do verão com três peças por esse valor só em brechó. Top (R$ 12), saia (R$ 22) e quimono (RS 15).



Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo: Maria Isabel (@marialrosa)

Todas as peças são da Loja Humana (@lojahumanabrasil), Rua direta da Piedade, 55 - Centro