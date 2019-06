Modelo baiana é capa da revista Vogue Noiva

Quando Josana Santos, 18 anos, saiu do município de Salinas das Margaridas, este ano, e foi morar na cidade de São Paulo, não imaginava que seu primeiro trabalho com revista seria para ser capa da Vogue. Ela já havia feito um editorial para o caderno Bazar do Jornal Correio, sua primeira experiência profissional com fotografia.

A modelo baiana conta que o convite para fazer a capa da Vogue Noiva apareceu de forma natural, a partir de trabalhos feitos na capital paulista. Apesar do frio na barriga, ela diz que processo das fotos foi tranquilo. “Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a ser mais desenvolvida e apresentada para os clientes. As fotos foram bem tranquilas, apesar de ser a minha primeira capa. Uma equipe tão grande, mas no final deu tudo certo e foi incrível”, revela.

Josana Santos também está fazendo bonito nas passarelas. Ela representou a Bahia na passarela do SPFW 2019. A jovem, que descoberta pelo scouter Vivaldo Marques, desfilou pelas marcas BobStore e ModemSdudio. Para as meninas e meninos que desejam seguir o mesmo caminho, ela ressalta: “Isso tem que ser realmente o seu sonho, pois não é fácil”

Afro Fashion Day

A primeira experiência na passarela de Josana Santos foi no Afro Fashion Day 2018, evento do Jornal CORREIO que celebrar o mês da consciência negra. “Para mim foi muito mais que um sonho, na verdade eu não esperava fazer esta edição, pois não me sentia confiante para fazer um evento tão grande”, conta.

Lançada pelo scouter Vivaldo Marques, o evento marcou a vida dela. “Me preparei muito para esse evento. Quando eu ouço falar, eu me lembro de quando tudo começou e do momento em que eu falei para mim mesma e que caiu a ficha que aquilo era o que eu queria para mim”.