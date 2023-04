Modelo baiana morta na Argentina tinha lesões pelo corpo, diz advogado

A modelo baiana Emmily Rodrigues, 26 anos, morta na Argentina, tinha lesões por todo o corpo, segundo o advogado da família da vítima, Ignacio Trimarco. Os parentes da modelo acreditam que ela foi vítima de um feminicídio.

"A polícia está realizando autópsia do corpo e colhendo informações contidas no celular do suspeito, além de gravações de câmeras de segurança da redondeza para reconstruir as cenas do que aconteceu naquela noite. Já foi constatado que a vítima tinha lesões por todo o corpo, no dorso, nas mãos, e a polícia tenta saber se são marcas de luta", relatou o advogado, em entrevista ao jornal O Globo.

O principal suspeito da morte é o empresário Francisco Saenz Valiente, proprietário do imóvel onde a modelo foi encontrada. Ele está preso. Em depoimento, ele disse que a jovem teve um surto e se jogou na janela. A família dela não acredita nesta versão.

O corpo da jovem foi encontrado sem roupa, na área térrea do edifício. Em entrevista, Joicy Claudia e Manoelle Assunção Ravagani, amigas da vítima, disseram que a jovem não usava drogas e nunca teve sinais de depressão, cuidava muito da saúde e era feliz com um namorado argentino com quem se relacionava há cerca de dois anos.

Para as amigas, o mais provável é que tenha ocorrido uma tentativa de abuso e Emmily reagiu. Emmily foi trabalhar em uma agência de turismo para brasileiros em La Boca, quando chegou a Buenos Aires.

Na noite anterior ao crime, ela teria ido ao restaurante Gardiner e depois encontrado, por acaso, com médica Juliana Mourão e Francisco no Isabel, outro estabelecimento, especializado em comida peruana, em Palermo. Depois, teria sido convidada para ir à casa do empresário.

Em depoimento, a médica contou que houve uma briga entre Emmily e Francisco, e que a modelo agrediu o suspeito. O motivo da discussão não foi revelado pela polícia.