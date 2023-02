Modelo baiana que desfilou no Afro Fashion Day chega às passarelas da Europa

O Afro Fashion Day foi a primeira passarela profissional em que a modelo baiana Ivana Pires, de 18 anos, desfilou, em novembro passado. De lá, ela saiu direto para os desfiles e campanhas publicitárias de Barcelona, na Espanha, em janeiro. Mas, apesar da rapidez com que o progresso aconteceu, o tempo em que passou se preparando para viver este momento foi longo.

Moradora da região da Visgueira, no bairro do Imbuí, filha de uma atendente de aeroporto e de um carreteiro, ela vem de uma família “simples, humilde e cheia de garra para vencer”. E foi nesta força de vontade que Ivana se agarrou para correr atrás do seu sonho de ser modelo, ainda aos 14 anos, quando começou a modelar no projeto social Jovens Periféricos.

No grupo, ela conheceu o concurso de modelos Beleza Black, criado pela Agência One Model, que gerencia a carreira de diversos modelos baianos. Para a sua surpresa, um ano depois de entrar para o Jovens Periféricos, a empresa de moda passou a gerir sua carreira.



Com o apoio da agência, a modelo concorreu ao título Beleza Black e levou o segundo lugar na categoria

teen, aos 16 anos. “Modelar sempre foi um sonho. As pessoas me elogiavam, diziam que eu tinha potencial e eu acreditava, porque era a profissão que eu queria para a minha vida, me tornar uma modelo”, conta.



No meio tempo entre as atividades de modelo e a vida de estudante, Ivana trabalhava como garçonete no restaurante da avó, no Imbuí. “Era uma renda a mais para eu correr atrás do meu sonho e, como ela precisava, também era uma ajuda para ela. Foi de lá que eu tirei os recursos necessários para colher muitos frutos. Só parei agora, quando vim para Barcelona”, .

Ivana tem 18 anos e está em sua primeira viagem internacional (Foto: Divulgação)

Entre esses frutos, está o Afro Fashion Day - evento de moda realizado pelo CORREIO. Depois de tentar participar do desfile três vezes, em 2022 ela foi aprovada. Para Ivana, o fato de o evento ter a passarela mais preta do Brasil foi o que a impulsionou a continuar lutando para estar naquele espaço. Na ocasião, desfilou com um vestido de festa branco, feito de renda, usando uma coroa de contas na cabeça.



“Tudo é degrau para a gente subir. E no Afro Fashion Day a gente ganha muita visibilidade, por isso entendo que participar dessa passarela foi muito importante para que eu pudesse estar aqui hoje”, celebra Ivana, destacando que, entre todas as mudanças que tem vivido, a mais importante delas é poder sentir que Deus a está abençoando e saber que sua família está orgulhosa.

Em sua primeira semana na Europa, ela foi o rosto da campanha publicitária de uma importante marca espanhola, a Stradivarius, e participou de um desfile. Ao todo, passará uma temporada de três meses em Barcelona, hospedada em um apartamento com outra modelo.

Essa foi a primeira vez que Ivana saiu da Bahia. O maior desafio, no entanto, não tem sido se virar sozinha em um país estrangeiro, mas a saudade da família. Um preço que ela sabe que é necessário pagar para alcançar seu sonho: ser uma grande modelo publicitária e de passarela.

“Vindo para cá, eu ganho uma visibilidade maior, porque no Brasil falta muita oportunidade no mundo da moda, principalmente em Salvador. Tudo acontece em São Paulo e fora. Estar aqui ajuda a mostrar que eu tenho potencial para estar nestes lugares. Então o que eu almejo é trabalhar no Brasil, que é o país onde moro, e também construir uma carreira internacional. Poder crescer mais e mais”, planeja a modelo.

* Com orientação da subeditora Monique Lôbo