Modelo baiana que estreou no Afro Fashion Day 2022 assina com agências internacionais e já está na Rússia

A baiana Bruna Sanches está vivendo sua primeira temporada internacional de trabalho. Depois de modelar na Rússia por um mês, a jovem de 18 anos já está de malas prontas para embarcar para a Grécia, onde vai passar mais 30 dias. “Estou muito feliz por ter dado esse primeiro grande passo na minha carreira, feliz com os trabalhos que estou fazendo aqui, já que esse sempre foi meu sonho”.

Bruna começou na profissão recentemente e fez sua estreia em uma grande passarela no desfile do Afro Fashion Day, realizado em novembro do ano passado pelo Jornal CORREIO. “Foi uma experiência incrível. Conheci muitas pessoas. Foi tudo muito significativo para mim”, conta a modelo, que mora com a mãe e os irmãos na Fazenda Grande do Retiro.

A carreira da jovem começou por acaso. Bruna morava com uma tia e acompanhou uma prima em uma avaliação realizada pela agência baiana Home Model, quando foi selecionada pelo booker Marlon Júnio. “Minha tia viu aí uma grande oportunidade e me levou também já que eu tinha tudo para ser uma modelo. Marlon me apresentou a Sergy, da DNM, que é minha agência mãe e fez tudo isso dar certo”, relata.

A modelo vê no trabalho a chance de mudar a realidade dentro de casa. “Não é fácil. Eu já vendi doce de leite, biscoito doce, roupas íntimas para ajudar minha mãe a ter algum dinheiro dentro de casa. Meu sonho é dar uma casa para ela e não vou parar até conseguir”. Hoje, Bruna tem contrato com a D Model Agency, em Atenas, a Monster, em Milão, e a Select Model, de Paris.