Modelo baiano de etnia Pataxó desfila na semana de moda de Milão

Foto: Reprodução/Instagram

O modelo baiano de origem indígena Noah Alef, de 22 anos, acaba de cruzar a passarela da grife italiana DSQuared2 nesta sexta-feira (17), durante a semana de moda de Milão.



O jovem da etnia Pataxó foi descoberto há dois anos pelo scouter baiano Vivaldo Marques e, hoje, é agenciado pela Way Model no Brasil, pela Next Model de Londres e Milão, pela Uno, em Barcelona e Madri, e pela Model Werk, na Alemanha.



No Brasil, Noah já modelou para as marcas Hering, Renner, João Pimenta e Farm, posou para editoriais para a Vogue e GQ Portugal e participou de Verdades Secreta 2.



