Modelo desmaia em casa, bate a cabeça e passa por cirurgia: 'caí com tudo'

A modelo Mirella Santos,37 anos, passou por um susto neste sábado (07). Ela precisou ser internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um desmaio em sua casa, em São Paulo.

A modelo contou no Stories do Instagram que após perder os sentidos acabou desmaiando e bateu com a cabeça na cozinha e passou por uma minicirurgia na orelha esquerda.

"Na hora que eu acordei, fui tomar café da manhã e acabei desmaiando na cozinha. Bati com a cabeça, estou com galo bem elevado, acabei cortando um pedacinho da orelha, tive que fazer um mini cirurgia", explicou Mirella sobre o acidente, ocorrido na sexta-feira (6). "Eu caí com tudo, na relaidade eu tenho esse problema de desmaios do nada desde a infância. Bem raros, como acabei batendo a cabela e cortando a orelha vim aqui para o hospital", contou a modelo, que é casada com o humorista Wellington Muniz, o Ceará, com quem tem uma filha, Valentina, de 6 anos.

Mirella teve alta do hospital na noite de sábado (7).