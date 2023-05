Modelo do OnlyFans acha câmera escondida em ursinho dado por fã

A modelo do OnlyFans e tiktoker Kinechan, que ficou conhecida após viralizar por vender velas com o cheiro da própria vagina, fez um desabafo na web após descobrir uma câmera escondida dentro de ursinho presenteado por um fã.

"A câmera estava dentro do urso, e bem no olho, que eu sentia que tinha um reflexo esquisito. Acredito que isso que deixava a cabeça dele mais pendida para um lado. Ela não é leve, é pesada. Dentro dela tinha um cartão de memória que tirei, mas não tenho nenhum aparelho que aceite para eu ver até onde gravou", desabafou a brasileira no TikTok sobre como descobriu o objeto.

"Não sei se ela é ou não bluetooth, se tem ou não rastreador, mas está sem bateria. Tentei ligar, e não liga. Mas não sei quanto tempo ela gravou. O pior é que o urso ficava ali, não sei quanto tempo gravou, o que gravou, para onde foi. Não sei nada", contou.

Ela disse que o presente não havia o nome do remetente e que, com o aumento da popularidade, deixou sua caixa postal completamente exposta para que os novos fãs enviassem presentes.

"Estou pensando em que medidas vou tomar em relação a isso, se vou ou não fazer B.O. Ainda não fiz. Mas influenciadores, tomem cuidado com ursinho de pelúcia. Não abram as caixas perto do rosto. Atenção onde você deixa a sua caixa postal exposta. Não sei se foi uma brincadeira, se foi, foi de muito mau gosto".

Quem é Kinechan?

A jovem vende ensaios eróticos no OnlyFans, Privacy e é influencer no TikTok. Kinechan, que também atua como cosplayer, usa roupas inspiradas em animações japonesas, as animes. Em plataformas de conteúdo adulto, ela cobra em torno de R$ 30 para distribuir conteúdos de fotos e vídeos de strip-tease e sexo, além de bate-papo nos chats.

Kinechan (Foto: Divulgação)