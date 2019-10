Modelo é criticada por rir de entregador em bicicleta; veja vídeo

Foto: Reprodução

A modelo Bruna Reis Figueiredo foi duramente criticada nas redes sociais após debochar de um entregador de comida que andava de bicicleta pelas ruas de Cuiabá, no Mato Grosso. Na gravação, publicada na noite desta quarta-feira (23) pela própria miss de Campo Novo do Parecis (MT), em seu Instagram, ela ri da dificuldade do entregador em subir uma ladeira.

"Eu não acredito. Está ruim para mim, está ruim para você, está ruim até para o Uber Eats. Olha isso daqui. Não é desmerecendo o trabalho do menino, mas é aí que você vê o porquê sua comida chega atrasada. A pessoa além de estar de bicicleta, está na marcha lenta, não está conseguindo subir a ladeira", diz a jovem, enquanto dá gargalhadas. Assista.

O vídeo também foi publicado no Twitter e, segundo o site Olhar Direto, acabou viralizando, com diversas repostagens com críticas de usuários.

"Meu Deus, que atitude ridícula cara, sério! Me deixa chocada a coragem das pessoas. Sem contar que esses entregadores de bike sempre entregam pertinho, se a comida atrasa geralmente a culpa é do restaurante sem logística mesmo", comentou uma internauta.

"Tem que trabalhar embaixo de sol, de chuva, de raio. Tu tá com a vida em risco a todo momento, enfim... Trabalho aos finais de semana com isso e me orgulho demais de mim e de todos mundo que faz um corre pra ganhar uma grana", disse outra internauta.

Ao ser questionada por um seguidor, a modelo disse que já pediu desculpas e que situação foi mal interpretada. Ela também resolveu suspender sua conta no Instagram. As informações são do Olhar Direto.