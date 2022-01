Modelo Valentina Boscardin morre aos 18 anos após complicações da covid-19

A modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morreu neste fim de semana em decorrência de complicações da Covid-19. Ela é filha da também modelo e empresária Marcia Boscardin, que comunicou a morte e fez uma homenagem à filha nas redes sociais.



"É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes, que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão", escreveu ela. "Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu".

Segundo informações de amigos, Valentina morreu na madrugada de domingo (9) em decorrência de covid seguida de trombose. Ela também foi diagnosticada com pneumonia na última quinta-feira (6). A modelo já havia tomado duas doses da vacina.

Valentina, de acordo com a Marie Claire, fazia parte do cast da Ford Models e se preparava para carreira internacional, seguindo os passos da mãe, que desfilou para marcas como Givenchy, Christian Dior, Mosquino, Valentino e Armani, e estampou várias capas de revistas.