Modelos com Síndrome de Down e outras deficiências desfilam no Shopping Bela Vista

Com a ideia de promover inclusão e representatividade, e também combater o preconceito e o capacitismo, o Shopping Bela Vista se tornou a passarela, nesta segunda-feira (19), de modelos com Síndrome de Down e outras deficiências, na 2ª edição do Desfile Saindo da Invisibilidade. O projeto faz parte da Associação Unidos pelo Amor, que é presidida e idealizada por Dira Ramos, mãe de Isabela Victoria, de 11 anos, que também tem síndrome de Down.

O evento contou com a presença de representantes da Apae e autoridades que lutam pela inclusão social das pessoas com deficiência (PcD), como a Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e a primeira-dama da cidade, Rebeca Reis, atuantes na causa, além da primeira digital influencer com Síndrome de Down do Brasil, Cacai Bauer.

Segundo a idealizadora do projeto e presidente da Associação Unidos Pelo Amor, Dira Ramos, o que restringe a PcD é o preconceito, a falta de informação, além da falta de empatia e equidade. Ela conta que o projeto Saindo da Invisibilidade nasceu por conta da necessidade de colocar as pessoas com deficiência em evidência na sociedade.

"Sou mãe de uma criança de 11 anos que tem Síndrome de Down e, a partir daí, eu percebi que eles vivem na invisibilidade. Em Salvador, temos 30% das pessoas com deficiência, mas onde estão essas pessoas?", pontuou.

As crianças no desfile fazem parte da Associação Unidos Pelo Amor, que nasceu de pais de pessoas com deficiência. Dira também falou da emoção de ver sua fila na passarela: "Eu falo em nome de todas as mães, a emoção que a gente sente é muito grande, porque a gente promove essa questão da pessoa aparecer na sociedade, destacando que eles existem, a felicidade é muito grande. Vejo que minha filha pode e deve estar naquele lugar", finalizou a idealizadora do projeto.

Rebeca Reis, primeira-dama de Salvador, pontuou que a luta pelo direito das pessoas com deficiência sempre esteve presente na sua vida. "Qualquer criança que precisa de um cuidado mais especial passa pelo problema da inclusão, já está na hora de quebrar isso, estamos no ano de 2022, vivemos com tantas diferenças sociais e as pessoas ainda têm algum tipo de preconceito, quando deveria ser o contrário, deveria ter o sentimento de acolhimento e dar mais, porque elas precisam de mais", pontuou.

A primeira-dama também citou um exemplo de como que a inclusão funciona na prática: "Eu fui em um evento em um instituto que recebe crianças da comunidade, e tem crianças PcD lá, e eu ouvi relatos das mães falando que o centro mudou a vida dos seus filhos, que antes não conseguiam fazer quase nada sozinhas, como comer e se relacionar, e depois de conviver com crianças sem deficiência e com profissionais da comunidade, seus filhos se tornaram outras pessoas"

Segundo Rebeca, o desfile no Shopping Bela Vista é importante por ser em um ambiente público, onde pessoas transitam e podem ver que esses jovens com deficiência podem e devem fazer tudo que elas fazem, sem contar que trabalha a autoestima dos modelos. Ela também destacou a felicidade de participar do evento: "É uma honra, um prazer e uma alegria grande participar desse evento", disse. "Essas crianças mexem comigo, não tem como não se sentir feliz e forte aqui com elas, elas transmitem essa energia positiva", finalizou.

