Mönchengladbach desiste de ter público contra Real pela Champions

A partida entre Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, pela segunda rodada de grupos da Liga dos Campeões, prevista para esta terça-feira (27), não terá a presença de público no estádio O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (26), em um comunicado do clube alemão.

O aumento de contágios na região de Mönchengladbach fez as autoridades retrocederem da intenção inicial de colocar 10.804 torcedores no Borussia-Park e depois a presença simbólica de apenas 300 convidados. Foram registrados 94,2 casos na última semana para cada 100 mil habitantes.

Borussia Mönchengladbach e Real Madrid estão no Grupo B da Liga dos Campeões, que conta também com o time ucraniano do Shakhtar Donetsk, além da italiana Internazionale de Milão.

Na primeira rodada, disputada semana passada, o Real Madrid foi derrotado, no Estádio Alfredo Di Stéfano, por 3x2, pelo Shakhtar, depois de estar perdendo por 3x0. Já o Mönchengladbach deixou escapar nos acréscimos a vitória na Itália e somou um ponto após igualdade por 2x2.