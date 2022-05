Moisés, do Fortaleza, diz que foi xingado após fair play contra o Flu

O atacante Moisés, do Fortaleza, afirmou que foi xingado e recebeu vaias da torcida após uma atitude de fair play com o zagueiro Nino, do Fluminense. Ação aconteceu durante a partida entre as duas equipes válida pela 7ª rodada do Brasileirão da Série A.

Aos 2 minutos da segunda etapa, Moisés arrancou para o lado esquerdo em direção a bola ao mesmo tempo em que Nino tentava alcançá-la. Próximo a linha lateral, o zagueiro do Flu levou a mão a coxa e pediu substituição. O atacante do time cearense parou a jogada e tocou a bola para fora.

E, entrevista, o atleta do Fortaleza afirmou que as reações foram dividas sobre a sua atitude na partida. “Muitos me criticaram, recebi muitas mensagens no Instagram de pessoas que, para mim, não são torcedores. Muitos palavrões que prefiro não comentar, muitos xingamentos, mas também recebi muitas mensagens de apoio outras pessoas, de muitos torcedores, seja do nosso clube ou de outras equipes”, contou Moisés.



Na transmissão da Rede Globo, o comentarista Júnior e o ex-árbitro Paulo César de Oliveira elogiaram a postura do jogador tricolor. "A gente que tirar o chapéu para o Moisés. Você se aproveitar de um problema do adversário não é legal, isso sim e fair play. Temos que bater palma pela atitude dele", afirmou o ex-jogador Júnior. PC de Oliveira completou e disse que "esse sim é o espírito do jogo limpo".

Nas redes sociais, o próprio Fluminense se manifestou positivamente agradecendo Moisés e reiterando que "o futebol pode e deve ser assim". O Fortaleza não comentou sobre o caso.

Todo o nosso respeito e admiração ao atleta Moises, do Fortaleza, pelo ato de fair play no lance em que o nosso zagueiro Nino acabou sendo substituído. O futebol pode e deve ser assim. Parabéns pela atitude. ST ???????? pic.twitter.com/frTUeO1sT8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 23, 2022





