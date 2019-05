Moisés e Arthur Caíke devem desfalcar o Bahia contra o Athletico

A sequência de três jogos do Bahia fora de casa vai começar com mudanças na equipe. Artilheiro do Esquadrão no Campeonato Brasileiro com dois gols, ao lado de Artur, o atacante Arthur Caíke não treinou durante a semana e está praticamente fora do duelo contra o Athletico-PR, no domingo, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Arthur Caíke foi substituído ainda no primeiro tempo do triunfo sobre o Avaí, por 1x0, no último domingo (5), na Fonte Nova, por conta de um problema na região da coxa. "Quando eu corri senti duas pontadas fortes, evitei o cruzamento para não complicar", explicou ele logo após a partida.

Apesar do exame de imagem ter apontado apenas um edema, Arthur ainda sente dor no local e nos últimos dias ficou em tratamento na fisioterapia e não desceu para o campo com os outros atletas.

Problema para Roger Machado resolver. Além de artilheiro do tricolor, Arthur Caíke é um dos jogadores mais eficientes do tricolor quando o assunto é finalização. Dos sete chutes que mandou em direção ao gol no Brasileirão, quatro foram no alvo.

Os pontas, inclusive, tem tido papel importante no Bahia de Roger. Dos seis gols que o Esquadrão marcou nas três primeiras rodadas do Brasileirão cinco foram anotados pelos jogadores que atuam pelos lados do campo. Entre eles, Rogério, autor de um tento de cobertura sobre Corinthians, e o mais cotado para ficar com a vaga no ataque. Marco Antônio e Shaylon correm por fora na disputa.

Outra baixa

Se não vai poder contar com o seu artilheiro, Roger Machado também não vai ter contra o Furacão o segundo maior garçom do tricolor na temporada. Autor de cinco assistência no ano, mesmo número de Shaylon e um a menos que Artur, o lateral-esquerdo Moisés foi outro que não participou das atividades durante a semana e a tendência é que siga fora da equipe.

Moisés também se recupera de um problema na coxa e já havia desfalcado o Bahia contra o Avaí. Sem ele, Paulinho continua como titular. Além de Moisés e Arthur Caíke, a lista do departamento médico tricolor tem ainda Elber e Jackson. Recuperados, os dois já estão na fase de transição para o campo, mas a dupla ainda não tem prazo para o retorno.

Nesta sexta-feira (10), a delegação do Bahia segue para Curitiba, local da partida contra o Athletico, e Roger comanda um treino na capital paranaense. Na sequência, o time segue para São Paulo, onde faz dois jogos contra o São Paulo, o primeiro na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e o segundo no domingo, já pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.