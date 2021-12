Momento de repensar, reaprender, reinventar...

Em meio à crise sanitária, muitos tiveram a chance de reaprender ou aprender uma nova atividade. Segundo pesquisas, a quantidade de pessoas que passaram a fazer as refeições em casa aumentou em 34,5%. Isso significa que tem mais gente preparando seus próprios alimentos ou comprando de quem os fornece. Um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) mostrou que, no primeiro trimestre de 2021, o setor de alimentação cresceu 184,2%.

Nesse contexto, também estão aqueles que passaram a atuar na área profissionalmente. Seja por conta do desemprego ou pelo desejo de mudar de área. Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), o número de microempreendedores individuais cresceu em 2021. Em Salvador, o aumento foi de 22%. Nesse cenário, a gastronomia se mostrou uma grande alternativa para geração de emprego e renda, oportunizando novas chances através da habilidade de cozinhar.

Em meio a tantas mudanças, foi preciso se adequar às novas necessidades do mercado, oferecendo soluções viáveis a exemplo da digitalização para o oferecimento de entregas na modalidade drive-thru ou por delivery, fortalecendo, neste último caso, outro nicho de mercado: os aplicativos de entrega.

Agora, com o avanço da vacinação no país e a queda nos números de internações em decorrência da covid-19, há uma grande expectativa de retorno à “normalidade”. Entretanto, para muitos, o momento segue sendo o de repensar os planos ou reinventar o que se tinha como objetivo. É o caso de quem empreende em setores que sentiram mais fortemente os efeitos da crise sanitária, a exemplo de serviços e comércio.

Na área de gastronomia, pequenos empreendedores começam, na maioria das vezes, na informalidade ou usando seus “dotes culinários” para garantir a sua sobrevivência, mas ainda assim, não são poucas as vezes que conseguem criar postos de trabalho e geração de renda. Para crescer no setor, as grandes aliadas são a educação e a profissionalização. Com elas, é possível se adequar às próximas mudanças com mais tranquilidade e segurança. Além disso, quem tem a visão do que precisa ser feito e como precisa ser feito já sai na frente.

Não à toa, a qualificação de nível superior através dos cursos de Gastronomia tem sido o caminho escolhido pela maioria daqueles que já trabalham com cozinha ou que buscam a qualificação para um mercado que está sendo retomado com grandes perspectivas de crescimento. Entretanto, o retorno em vários setores, inclusive no de gastronomia, ainda carece do uso dos protocolos de segurança e, mais do que nunca, de higiene e boas práticas. O caminho é seguir usando nossa capacidade de se reinventar, reaprender e repensar nosso comportamento enquanto cidadãos, profissionais e empreendedores.

Douglas Santana é professor de Gastronomia da Unifacs, gastrólogo, especializado em Gestão em Gastronomia. Elmo Alves é professor de Gastronomia da Unifacs, historiador, especialista em Estudos Culturais, histórias e linguagens