Mônica Martelli sela parceria de sucesso com e Paulo Gustavo no cinema

Sucesso no teatro e no cinema com Os Homens são de Marte, e É pra Lá Que Eu Vou, a atriz Mônica Martelli, 50 anos, faz agora a separada Fernanda, que encontra apoio no amigo gay Aníbal. Paulo Gustavo, 40, no papel, deita e rola e o filme entreia com a proposta de ser o primeiro blockbuster brasileiro de 2019.

Com direção de Susana Garcia, o longa começa com Fernanda ainda casada com Tom. Mas o casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio, o que gera atritos constantes.

(Fotos de Divulgação)

O impaciente Aníbal, sócio dela, vai ajudá-la a superar a crise. Juntos, eles fazem dos dissabores de uma vida amorosa frustrada a alegria do público. “Rodamos em junho e é um filme mega esperado. Como melhor amigo dela, Aníbal a ajuda a segurar as pontas nesse momento difícil, só que com muito humor", contou Paulo Gustavo, em entrevista ao CORREIO.

O longa aborda temas do cotidiano, como amizade, amor, generosidade e parceria. “A história é muito parecida com a minha com a Mônica, porque a gente é muito amigo, se ama muito e estamos sempre juntos. Viajamos junto, dormimos juntos... Espero que essa alegria atravesse as lentes e toque o público”, pontua.

Conforme as peripécias se desenrolam, Fernanda percebe que sua jornada sempre girou em torno dos outros e passa a olhar para si - primeiramente - antes de se deixar ser avaliada pela opinião alheia. “Esse filme é também um ode à amizade, ao que o amor de uma amizade pode trazer nas nossas vidas”, diz a atriz.

