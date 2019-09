Mônica Salmaso realiza show nesta quinta (26), em Salvador

Na estrada desde junho, a cantora Mônica Salmaso traz pela primeira vez para Salvador a turnê Caipira, nesta quinta (26), no Teatro Castro Alves. A artista conta que o projeto, homônimo ao seu 13º disco, lançado em 2017, começou bem antes da estreia, em 2002, quando Mônica começou a incorporar canções deste universo ao repertório.

“Sempre tive um interesse na música brasileira e nas suas raízes. Mas sou de São Paulo, então não tinha tanta noção dessa música mais tradicional caipira, não comparado ao que ela realmente é. Entendi que tinha um universo para ser alimentado”, afirmou.

Essa “declaração de afeto para o Brasil” será representada com composições como A Velha e Alvoradinha, do folclore popular, já pensadas para o repertório desde o começo. Outras, a artista conta que foram chegando com o passar dos anos, como a que dá nome ao disco, Caipira, de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, e Bom Dia, de Nana Caymmi e Gilberto Gil.

O baiano Roque Ferreira apresenta duas canções no trabalho: Água da Minha Sede, um samba originalmente cantado com Dudu Nobre, e Baile Perfumado, que é inédita: “Essa canção o Roque cantou para mim pela primeira vez no telefone e eu decidi naquela hora que ela entraria nesse disco”, conta.

A turnê, reflete Mônica, fala deste Brasil caipira de forma mais ampla. “É sobre se dar mais tempo e falar de valores que valem ouro”, destaca a cantora, que estará acompanhada de Neymar Dias (viola), Lula Alencar (acordeon), Teco Cardoso (flautas e sax), Luca Raele (clarinete) e Ari Colares (percussão).

SERVIÇO

Show: Caipira

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande).

Quando: Hoje, às 21h.

Ingressos: R$ 60| R$ 30

Vendas: Bilheteria TCA e Ingresso Rápido