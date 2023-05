Monique Evelle: 'Talvez agora vão entender que sou investidora'

Muita coisa mudou na vida de Monique Evelle desde que a empresária fundou o Desabafo Social, aos 16 anos, quando ainda era uma adolescente ousada (leia ózáda, em bom baianês) e sonhadora no Nordeste de Amaralina. O objetivo da menina era utilizar tecnologia e comunicação a favor dos direitos humanos. Ela conseguiu e foi além. Doze anos depois, e ela já fez um montão de outras coisas.

Descobriu que a timidez era silenciamento. Colocou o rosto nas câmeras, participando da equipe do Profissão Repórter. Foi citada na Forbe's Under 30, lançou seu primeiro livro sobre empreendedorismo, venceu premiações no LinkedIn, integrou conselhos na ONU, no consulado dos EUA, foi citada como uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina. E muito mais.

A novidade da vez é que ela será uma das juradas do Shark Tank Brasil, o maior reality show de empreendedorismo do país, que é realizado pela mesma Sony Channel por onde Monique já tinha sido jurada e mentora no Self Made Brasil. Pra chegar até aqui, precisou e precisa enfrentar estruturas sociais silenciadoras. Por isso, considera importante ter o direito às pequenas felicidades cotidianas: como ela diz, ser feliz é resistência no contexto em que vivemos.

Mesmo depois de tanta coisa, Evelle ainda se sente provocada a provar muito ao mundo e também se sente incompreendida.

“Talvez, agora as pessoas vão realmente entender que sou investidora. Geralmente, confiam naquilo que você sempre fez se tiver uma chancela externa. Eu não estou apresentando meu negócio para conseguir investimento no programa, eu sou a Shark, a investidora, fazendo o que sempre fiz fora das telas”, diz, sobre a participação no reality.

Monique acredita que pode ser um ativo valioso para o programa porque vem de uma realidade social diferente da maioria dos jurados. Ela conhece a realidade de empreendedores e empresas que estão começando a caminhada e pretende levar a regionalidade como um dos fatores determinantes para suas avaliações.

“Quando eu escolho investir em uma empresa, preciso considerar o contexto em que ela está inserida para ofertar as soluções que realmente precisa. Justamente por entender como os investimentos são distribuídos no Brasil, meu olhar está atento a empresas do Norte e Nordeste, mas quero encontrar negócios que estejam alinhados à minha tese de investimento”, afirma em entrevista ao CORREIO.

A ideia dela, ao topar o convite, é mostrar ao público o que já faz nos bastidores, revelando como tem negociado até aqui. Negócios de base tecnológica, com modelos preferencialmente B2B e B2B2C mid-market, são alguns aspectos da sua atual tese de investimento, mas ela também quer encontrar gente que acredita naquilo que está fazendo e estará atenta a isso.

Além de Monique Evelle, o programa, que chega a sua 8ª temporada e deve ser lançado no segundo semestre deste ano, ganhou as chegadas do ex-nadador da seleção brasileira Joel Jota; e do CEO da Petz, Sergio Zimerman, que integra o conselhão econômico do Governo Federal.

Monique diz que não há diversidade nesse mercado e que é difícil falar de inovação em um contexto em que todas as empresas que conseguem se desenvolver são criadas sob uma mesma perspectiva. Um mapeamento aponta que as 23 startups brasileiras avaliadas em US$ 1 bilhão estão no eixo Sul-Sudeste.

“Isso não significa que fora desse eixo não existe inovação, mas é um sintoma que preocupa e não dá pra fingir que esse problema não existe. Hoje, com a Inventivos Angels, um clube de investidores-anjo, temos direcionado nosso olhar para essas regiões, e contamos com apoio de parceiros como LightHouse, 3C Invest e Canary, por exemplo”, diz.



A linha do tempo profissional de Monique Evelle

2011:Cria o Desabafo Social

2016: Cria a Kumasi, marketplace voltado para afroempreendedores

2017: Forbes Brazil’s Under 30

2019: Lança o livro “Empreendedorismo Feminino – Olhar Estratégico sem Romantismo” 2019: Top Voice LinkedIn

2020: Funda a Inventivos, plataforma de formação de empreendedores

2020: Revista Wired: 50 profissionais mais criativos do Brasil

2021: Bloomberg Línea: 100 Empreendedores do Ano

2022: Meio & Mensagem: 30 under 30 da comunicação e publicidade

2022: Conselho Consultivo da {reprograma}

2022: Conselho Consultivo do Consulado dos Estados Unidos

2022: Conselho de Jovens do Pacto Global da ONU

2022: Líderes do Amanhã do St. Gallen Symposium

2022: Bloomberg Línea: 500 personalidades mais influentes da América Latina

2022: Sony Channel: jurada e mentora no Self Made Brasil

2023: Revista Época: 100 mulheres inovadoras

2023: Capa da Revista Raça, edição de março.