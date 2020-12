Monja Coen é a entrevistada desta segunda (21) no Segundou

A Monja Coen é a convidada de Joca Guanaes nesta segunda-feira (21) no Segundou, às 18 horas, no Instagram do CORREIO. A monja zen budista brasileira é missionária oficial da tradição Soto Shu com sede no Japão. Monja Coen também é a Primaz Fundadora da Comunidade Zen Budista, criada em 2001.

Criada no Cristianismo, tendo estudado em colégio de freiras, dedicou-se a estudar o Budismo no Zen Center of Los Angeles, em 1983, logo depois partindo para o Japão e convertendo-se à tradição budista zen no Convento Zen Budista de Nagoia, tendo também estudado nos templos de Aichi Senmon Nisodo e Tokubetsu Nisodo. Antes de dedicar sua vida a religiosidade, atuava como jornalista e repórter em diversos jornais de São Paulo.

De volta a São Paulo, em 1995, liderou atividades no Templo Busshinji, tornando-se a primeira mulher e a primeira monja de ascendência não-japonesa a assumir a Presidência da Federação das Seitas Budistas do Brasil por um ano. Monja Coen é conhecida por fazer palestras, participar de reuniões e diálogos inter-religiosos e promover a Caminhada Zen, em parques públicos, projeto com objetivos ambientais e de paz. É hoje uma das principais líderes espirituais do Brasil.