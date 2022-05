Monólogo E Vocês, Quem São? reflete sobre valor da vida

Um texto forte, reflexivo e agressivo para reverberar na cabeça de todos. Pode ser definido assim o monólogo E Vocês, Quem São?, de Jonathan Raymundo ,com Samuel de Assis, que estreia nesta quarta (25) no teatro Sesc Pelourinho, onde será apresentado até sábado (28), às 20h30. Durante o espetáculo são levantados questionamentos sobre o que é lugar de fala ou quem detém o direito de construir a narrativa verdadeira sobre a realidade.

A partir de uma leitura sobre a história brasileira, o autor convida o público a pensar as responsabilidades sobre a nossa violenta e brutal realidade. Qual é o valor da vida? Como a definimos? Samuel interpreta um personagem que está sendo condenada por um crime. Durante o monólogo, acompanhamos o relato que traz um apanhado histórico do Brasil. "Esse espetáculo mal começou e já mudou a minha vida. É um relato do que precisamos, infelizmente, mais do que nunca, falar. É um desabafo de dor, desespero, de basta e de liberdade. É um questionamento para aqueles que nunca foram questionados: os Brancos!!! Nós, negros, ainda precisamos gritar pra eles: E vocês, quem são? O que merecem? Eu espero que a peça faça com que eles comecem a se perguntar!", conta Samuel de Assis.

A obra convida o público a pensar também sobre raça, gênero, classe, entre outras questões fundamentais. As reflexões propostas pela peça teatral vão para casa com o público, caso contrário, como sugere o autor “perigamos ser sempre um país do futuro que nunca acontece, ou o país de um amanhã que nunca amanhece”.

SERVIÇO - Espetáculo E Vocês, Quem São?” | de quarta (25) a sábado (28), 20h30, no Teatro Sesc Pelourinho | Ingressos: R$ 20/ R$ 10