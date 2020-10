Monólogo O Tempo da Coisa ganha versão online

Questões sobre o tempo e a poesia foram as principais motivações para criação do ator, dramaturgo e poeta Daniel Farias na criação de seu primeiro solo autoral, O Tempo da Coisa, derivado de seu segundo livro homônimo. Com direção de Jackson Costa, a montagem ganha versão virtual, com uma única apresentação nesta quarta-feira (07), às 19h, através da plataforma Gamboa On Line (https://www.teatrogamboaonline.com.br/), do Teatro Gamboa Nova.

“Desde que criamos o solo em 2019, tivemos o desejo de fazer uma temporada em teatro em 2020, veio a pandemia e todo processo de isolamento social. Essas circunstâncias reiteraram algumas perguntas que motivaram à criação. Nesse tempo em que tudo é rápido, ou excessivo, onde somos coisificados e quantificamos cada minuto gasto há condições de instaurar um tempo para contemplação? Há como buscar uma nova velocidade?” explica Farias, que acredita que o longo período de quarentena provocou uma busca pela poesia e pela escrita por parte do público leitor.

O Tempo da Coisa estreou dentro da programaçao da Flipelô. O público vai poder estabelecer uma outra relação com os poemas através do corpo, da respiração e da presença – ainda que em circunstâncias de distanciamento e de fruição através do meio digital. “Tem sido supreendente as múltiplas possibilidades que os poemas do livro O Tempo da Coisa vieram tendo desde seu lançamento há um ano. De lá para cá já foram duas edições do livro, a estreia em formato solo teatral, a criação de um áudiolivro, uma versão digital e a adaptação em formato haikais traduzidos para o japonês, com lançamento em Tóquio, em parceria com a Editora Gris”, conta o autor.

Daniel Farias é um dos atores mais ativos do teatro baiano e no audiovisual. Em 2020, estreou o espetáculo Que Deus Sou Eu? e em 2019 o musical Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia, ambos de João Falcão. Atuou no espetáculo vencedor do Prêmio Braskem, Teatro La Independência, com direção de Luis Alonso, do OCO Teatro Laboratório. Como dramaturgo, além de O Tempo da Coisa, é autor da peça Paquiderme, presente no livro Núcleo de Dramaturgia, publicado pela editora Sesi-SP em 2014. .





Serviço

Espetáculo: O Tempo da Coisa, com atuação e dramaturgia de Daniel Farias e direção de Jackson Costa

Quando: Quarta-feira ( 07), às 19h, no Teatro Gamboa – Plataforma Digital (https://www.teatrogamboaonline.com.br/)

Ingressos pelo Gamboa On Line: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Classificação indicativa: Livre