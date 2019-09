Montagem O Som e a Sílaba chega a Salvador

Com texto e direção de Miguel Falabella, a comédia O Som e a Sílaba chega a Salvador para duas apresentações este fim de semana no Teatro Isba. Destaque nas principais premiações teatrais do país, a peça foi especialmente concebida para as atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim. Elas vivem, respectivamente, Sarah Leighton e Leonor Delise, mulheres de perfis muito diferentes.

A jovem Sarah, diagnosticada com Síndrome de Asperger, tem dificuldades em se enquadrar na sociedade. Ela possui um autismo funcional que, por um lado, lhe permite habilidades em algumas áreas, entre elas números e música; e que, por outro, faz com que ela se comunique com o mundo de uma maneira inusitada, gerando situações hilárias.

Já a segunda é uma diva internacional da ópera com mais de 50 anos que, por acaso da vida, se tornou professora de canto. Direta, elegante, refinada e aparentemente bem resolvida.

Apesar das diferenças, acaba nascendo entre elas uma cumplicidade; uma transforma a vida da outra, até que o público se pergunta: quem, de fato, está ensinando a quem? O Som e a Sílaba celebra a singularidade da mente humana, com um texto divertido e cheio de afeto.

O espetáculo foi vencedor de 5 estatuetas em prêmios importantes como o Bibi Ferreira, Reverência, Aplauso e Broadway World Brazil Award.

Serviço

O quê: Peça O Som e a Sílaba Teatro

Onde: Teatro ISBA (Av. Oceânica, 2717)

Quando: Sexta, dia 13 de setembro, às 21h e Sábado, dia 14, às 20h

Ingresso: R$ 120| R$ 60 (filas A a Z) e R$ 50| R$ 25 (U a Z)

Vendas: Bilheteria e Compre Ingressos. Clube CORREIO: 49% de desconto.