Monteiro e Bia garantem vaga na chave principal de Wimbledon

O Brasil terá dois representantes na chave de simples de Wimbledon, que terá início no dia 1º de julho. Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia venceram nesta quinta-feira (27) seus jogos, válidos pela terceira rodada do qualifying, e conquistaram a vaga na disputa principal do único Grand Slam realizado na grama.



Monteiro foi o primeiro a entrar em quadra nesta quinta. O número 1 do Brasil e 115º do mundo buscou a virada para derrotar o japonês Yosuke Watanuki por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3), 6/3 e 6/3 - a última rodada do quali é disputado em melhor de cinco sets em Wimbledon. O tenista asiático é o atual 246º do ranking.



Com sua terceira vitória seguida em Londres, Monteiro "furou" o quali do Grand Slam britânico pela primeira vez na carreira. Antes, fora eliminado logo na estreia por três vezes. Ele só havia disputado a chave principal em 2017, quando venceu um jogo e parou na segunda rodada.



Na sequência, Bia superou a sérvia Olga Danilovic, 119ª, por duplo 6/4. Como aconteceu com Monteiro, a número 1 do Brasil e 121 do mundo faturou sua terceira vitória no quali, assegurando o lugar na chave principal.



Seus futuros rivais na rodada de abertura do campeonato serão conhecidos no sorteio das chaves, masculina e feminina de simples, nesta sexta-feira.



Rogério Dutra Silva chegou a vencer um jogo no quali, mas foi eliminado na segunda rodada, na quarta. Já Thomaz Bellucci ainda se recupera de uma lesão no tornozelo.



O Brasil contará com mais três representantes na competição, na chave de duplas. Bruno Soares, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner estão confirmados na disputa.