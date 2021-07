Mood acolhedor ganha espaço na moda

A palavra de ordem desse momento na moda é: CONFORTO. Esse desejo veio com a pandemia e o novo modo de viver, que ela impôs (com mais tempo dentro de casa), está se refletindo no universo fashion. Por isso, temos visto coleções exaltando peças oversized, a modelagem ampla e looks comfy, com cara de "abrigo". Ou seja, acolhedores e remetendo a uma sensação de bem-estar. Essa silhueta veste corpos com tanta leveza que está sendo aplicada tanto em itens casuais como o jeans, os vestidos de malha, assim como na clássica alfaiataria, tão conhecida por seus cortes justos. E pelo que vemos nas semanas de moda internacionais, essa não é uma tendência passageira, promete ter vida longa. Vamos ficar de olho!



Oitentinha (foto 1)

O jeanswear da década dos anos 1980 foi marcado pela cintura alta e o shape over. São dessa época o mommy jeans, a calça baggy e semibaggy. Elas estão de volta com tudo,e essa modelagem generosa se aplica às jaquetas também. Apostamos no combo jeans total nessa produção e para equilibrar um top cropped rosa para dar bossa.



Dupla poderosa (foto 2)

Vestido com vestido, esse combo improvável rende muito. O branco em estilo chemise foi aberto e usado como sobreposição ao vestido de alcinha em color block.



Alfaiataria casual (foto 3)

A calça ampla é a queridinha desse desejo fashion pelo conforto. Para fazer parceria certeira com ela, nesta produção, propomos um blazer em malha com shape bem generoso. O body, outro item comfy, completa o look e a sandália flat arremata.









FICHA TÉCNICA:

Fotos: Gabriel Alencar (@gabriel_ftx)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Modelo: Larissa Santana (@l.arinha) da Agência 40 graus (@40grausbahia)

Todos os looks são da loja The Finds (@thefinds)