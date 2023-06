Moradia, mobilidade e educação: veja os principais feitos da gestão de Bruno Reis até agora

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ficou na liderança de um ranking sobre a melhor avaliação entre os gestores municipais das 10 maiores capitais do país, conforme aponta levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas. Os números apontam que 68% da população soteropolitana aprovam a gestão de Bruno Reis, demonstrando um alto nível de satisfação com o trabalho realizado pelo prefeito nesses dois anos e meio de gestão.

Na segunda posição está o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que registrou aprovação de 67,3% pela população da capital do Amazonas. Em terceiro ficou o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), com 66,3%.

A pesquisa do Instituto Paraná demonstra que a administração de Bruno Reis mantém a alta aprovação pela população da capital. O levantamento sobre o desempenho dele foi feito de 17 a 21 de março com 804 eleitores de Salvador e comparado com os resultados das demais capitais nos últimos três meses. A margem de erro é de 3,5%.

Em dois anos e meio de gestão, Bruno Reis avançou em ações voltadas para moradia, mobilidade urbana, educação, saúde e cultura. No que diz respeito à habitação popular, o programa Morar Melhor reformou mais de 40 mil casas em áreas de vulnerabilidade social. Na mobilidade, melhorias e reformas são o ponto alto, assim como a operação do BRT. Na educação, 12 novas escolas foram construídas e outras 43 ampliadas desde 2020.

Com 68% de aprovação, a avaliação popular da sua administração se deve, segundo o próprio Reis, ao trabalho que vem sendo feito. Ele afirma que o resultado o enche de orgulho e demonstra o reconhecimento do povo.

“Esse resultado é fruto de muito trabalho, e aproveito para agradecer a todos na prefeitura que participam desta transformação que nós estamos fazendo. Hoje temos uma prefeitura que anda com as próprias pernas, que é capaz de fazer grandes investimentos com recursos próprios, que aposta na tecnologia, moderniza o acesso aos serviços públicos e, principalmente, foca na melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, ressalta o prefeito

O programa Morar Melhor é uma das ações que têm sido desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida da população de Salvador. O programa tem como meta atingir o número de 50 mil residências até o próximo ano. Por meio do programa são executados serviços de acordo com a escolha e indicação dos próprios moradores. O critério adotado para ser contemplado pelo programa é a precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE.

Com outro projeto em curso para garantir o direito à moradia da população da capital, a primeira etapa do Mané Dendê foi concluída em setembro do ano passado, com diversas ações de infraestrutura na Via Tronco e entorno, em Ilha Amarela, e a entrega de 260 apartamentos no Residencial Novo Mané Dendê. A obra é o maior investimento de infraestrutura da história da cidade e vai beneficiar diretamente 10 mil habitantes e outros 35 mil de forma indireta nos bairros do Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela.

No setor de mobilidade urbana, a gestão municipal intensificou a melhoria dos complexos viários Rei Pelé, na região da Lucaia, e Tatti Moreno, na região das avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto. As duas intervenções melhoraram o tráfego nestas regiões e resolveram gargalos históricos da cidade. Além disso, novas vias estão entregues em toda a cidade, a exemplo da recente ligação Curralinho-Stiep, inaugurada em maio passado.

Na educação, foi implementado o programa de Educação Digital em Salvador, com a entrega de 106 mil tablets com chip de conexão à internet para cada estudante do 1º ao 9º ano da rede municipal e a entrega de 8 mil Chromebooks com chips para professores.

Na cultura e turismo, a gestão do prefeito Bruno Reis criou o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio para reposicionar a região do Centro Histórico da capital baiana, e firmou parceria com o Balé Folclórico, para garantir a continuidade de projetos da instituição. Além disso, a Prefeitura lançou o SalCine, que visa fomentar toda a infraestrutura necessária para a realização de grandes produções na cidade com investimentos de mais de R$ 30 milhões.

A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas também constatou que Bruno Reis tem o menor índice de desaprovação entre os gestores pesquisados, 26,1%. Apenas 5,8% dos entrevistados não responderam. A margem de erro é de 3,5%.

Líder do governo na Câmara de Salvador, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) atribuiu a alta aprovação do prefeito ao reconhecimento do bom trabalho apresentado. “O povo de Salvador sabe quem trabalha pela cidade dia e noite, incansavelmente, para melhorar a vida da população, principalmente daqueles que mais precisam. Esta pesquisa mostra o reconhecimento a uma gestão que investe 80% dos recursos nas áreas mais pobres e que tem feito uma verdadeira transformação em Salvador”, disse.

Próximos passos

Está previsto ainda para este ano a entrega do Museu da Misericórdia reformado, o Arquivo Público Municipal e a Casa das Histórias de Salvador, mas os planejamentos da Prefeitura para a entrega de resultados para a população não para por aí.

“Nós estamos mantendo um ritmo acelerado de entregas praticamente diárias, principalmente nas regiões mais carentes de Salvador. Sabemos que temos ainda muito desafios, mas fico feliz de ver Salvador avançando e os nossos serviços públicos chegando cada vez mais na ponta, melhorando a vida das pessoas”, afirma Bruno Reis.

Para dar continuidade aos trabalhos, a operação do BRT, iniciada em setembro de 2022, no trecho entre a Pituba e a região do Iguatemi, vai ser ampliada até a Lapa. As obras das próximas etapas estão sendo desenvolvidas e a expectativa é que todos os trechos do BRT entrem em operação no ano que vem. O novo modal conta com ônibus elétricos.

No que diz respeito à Saúde, Salvador já chegou à marca de 60% de cobertura da atenção básica e vai entregar o primeiro Hospital Municipal Veterinário de Salvador. Além disso, vai entregar até o próximo ano a primeira maternidade municipal da capital baiana.

Aprovação da administração dos prefeitos nas 10 maiores capitais do Brasil

Bruno Reis (União) - Salvador - 68% David Almeida (Avante) - Manaus - 67,3% João Campos (PSB) - Recife - 66,3% Rafael Greca (PSD) - Curitiba - 65,2% Sebastião Melo (MDB) - Porto Alegre - 63,4% Fuad Noman (PSD) - Belo Horizonte - 57,1% Eduardo Paes (PSD) - Rio de Janeiro - 55,8% Ricardo Nunes (MDB) - São Paulo - 52,7% José Sarto (PDT) - Fortaleza - 43,5% Edmilson Rodrigues (PSOL) - Belém - 28,6%

Desaprovação da administração dos prefeitos nas 10 maiores capitais do Brasil

Edmilson Rodrigues (PSOL) - Belém - 68,8% José Sarto (PDT) - Fortaleza - 50,9% Ricardo Nunes (MDB) - São Paulo - 38,7% Eduardo Paes (PSD) - Rio de Janeiro - 38,1% Rafael Greca (PSD) - Curitiba - 31,5% Sebastião Melo (MDB) - Porto Alegre - 29,9% Fuad Noman (PSD) - Belo Horizonte - 28,9% David Almeida (Avante) - Manaus - 28,6% João Campos (PSB) - Recife - 28,4% Bruno Reis (União) - Salvador - 26,1%



*Com a orientação da subeditora Fernanda Varela