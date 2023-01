Morador da Lapinha é o ganhador do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

O prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia em janeiro foi para um morador do bairro da Lapinha, em Salvador. Outros 90 participantes ganharam R$ 10 mil cada, dos quais 51 da capital e 39 do interior. A lista completa com os nomes dos vencedores contemplados nesta quinta-feira (26) pode ser conferida aqui ou no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, na opção Sorteios/Relação de Ganhadores.

Entre os municípios do interior com mais participantes contemplados neste sorteio estão Feira de Santana, com nove ganhadores, Vitória da Conquista, com quatro, Camaçari e Lauro de Freitas, cada qual com três, e Jequié e Santo Antônio de Jesus, com dois contemplados cada.

Outros 16 municípios tiveram um sorteado cada: Candeias, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Ibirataia, Ilhéus, Jacobina, Jaguaquara, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Nova Viçosa, Porto Seguro, Quijingue, Teixeira de Freitas e Valença.

Premiações mensais

Mensalmente, são sorteados 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Além disso, já aconteceram quatro sorteios especiais de R$ 1 milhão desde o lançamento da Nota Premiada Bahia, em 2018. De acordo com a Sefaz-Ba, atualmente são mais de 692 mil participantes inscritos. As premiações já contemplaram 3.409 pessoas desde fevereiro de 2018, das quais 2.107 da capital, 1.301 do interior e uma de fora do estado.



Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, para doar as suas notas eletrônicas.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 538. Desde o início da campanha Nota Premiada Bahia, em janeiro de 2018, o total repassado às filantrópicas já soma R$ 59,4 milhões.