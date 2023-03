Morador dos Barris ganha carro em sorteio do Liquida Salvador

Um morador dos Barris foi sorteado com o maior prêmio da 25ª edição da Liquida Salvador, um automóvel zero quilômetro da marca Toyota Corolla Cross XR 2.0. Felipe Freitas Soares fez uma compra na loja Velmond e garantiu o cupom para participar do soreio, Além dele, outros 26 consumidores, mais cinco vendedores, também foram sorteados, nesta terça-feira (21), em ação aberta ao público, transmitida ao vivo pelos canais oficiais da CDL Salvador, realizadora da ação promocional.

A Scooter elétrica, modelo S9, teve o cupom premiado para Midiã Andrade Brito, da Baixa de Quintas. Outros 25 consumidores levaram um vale-compra no valor de 1.000 reais cada um. Os participantes premiados são de diferentes bairros da capital e Região Metropolitana a exemplo da Ribeira, Garcia, Rio Vermelho, Roma, Cabula, Brotas, Boa União, Piatã, Canela, Pituba, Pernambués, Cajazeiras, Itinga e Abrantes.

“A 25ª edição da Liquida Salvador foi um sucesso. Agradecemos os lojistas, vendedores e consumidores por fazerem da campanha uma realidade”, destacou o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.



Confira a lista de ganhadores do sorteio:

Prêmio: Vale Compras no Valor de R$ 1.000,00 (cada)

1º Cupom

Nome: Lucas Iglesias Caldas

Bairro: Paralela

Loja: Sérgio’s

2º Cupom

Nome: Maria da Paixão Borges de Souza

Bairro: Ribeira

Loja: Via Varejo S.A

3º Cupom

Nome: Bianca Benevides Leal

Bairro: Abrantes - Camaçari

Loja: Iguasport Ltda.

4º Cupom

Nome: Ocimar Sacramento de Assis

Bairro: Garcia

Loja: O Fazendão Material de Construção

5º Cupom

Nome: Maria Margarida Melo de Souza

Bairro: Rio Vermelho

Loja: Via Varejo S.A

6º Cupom

Nome: Caio Vivas Conceição

Bairro: Roma

Loja: Via Varejo S.A

7º Cupom

Nome: Josefa Modesto Gonçalves

Bairro: Cabula

Loja: Ferreira Costa

8º Cupom

Nome: Renata Alves Oliveira

Bairro: Acupe de Brotas

Loja: Charlot

9º Cupom

Nome: Amanda Fortes Costa

Bairro: Boa União

Loja: Larshopping

10º Cupom

Nome: Tauani Borges Andrade

Bairro: Cabula

Loja: Esteem

11º Cupom

Nome: Daniela Martins Batista Castro

Bairro: Piatã

Loja: Maison 263 Moveis

12º Cupom

Nome: Camila Rodrigues Durando

Bairro: Canela

Loja: Trudys

13º Cupom

Nome: Simara Fabris Teixeira

Bairro: Pituba

Loja: Mr Cat

14º Cupom

Nome: Maria Eduarda Santos de Oliveira

Bairro: Pernambués

Loja: Login Informática

15º Cupom

Nome: Luiz Carlos Cardoso Dos Santos

Bairro: Cabula

Loja: Atacadão do Papel

16º Cupom

Nome: Djane Lopes da Silva de Cristo

Bairro: Cajazeiras

Loja: Via Varejo S.A

17º Cupom

Nome: Valtemir da Silva Moreira

Bairro: Itinga

Loja: Via Varejo S.A

18º Cupom

Nome: Raulita Lomes Sport Nola

Bairro: Jardim Apipema

Loja: Arte Viva

19º Cupom

Nome: Davi Manoel Morais Cardoso

Bairro: Jardim das Margaridas

Loja: Via Varejo S.A

20º Cupom

Nome: Patrícia Rodrigues da Silva

Bairro: Resgate

Loja: Larshopping

21º Cupom

Nome: Adriana Almeida Daltro

Bairro: São Cristovão

Loja: Top Moveis

22º Cupom

Nome: Renata Faria Rolemberg e Silva

Bairro: Armação

Loja: Costa Leste

23º Cupom

Nome: Lucas Teles Araujo e Silva

Bairro: Cabula VI

Loja: Magazine Luiza S.A

24º Cupom

Nome: Jurandir Conceição Santos

Bairro: Pernambués

Loja: Arthur Lundgren Tecidos S.A – Casa Pernambucanas

25º Cupom

Nome: Maria José Côrtes Camarão

Bairro: Rio Vermelho

Loja: Continua Comércio de Móveis Eireli

Prêmio: Scooter Elétrica – Modelo S9

26º Cupom

Nome: Midiã Andrade Brito

Bairro: Baixa de Quintas

Loja: Zinzane

Prêmio: Toyota Corolla Cross XR 2.0 CVT – Modelo 2023/2023

27º Cupom

Nome: Felipe Freitas Soares

Bairro: Barris

Loja: Velmond