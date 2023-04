Morador fica ferido após troca de tiros entre PM e homens armados no Calabar

Um morador ficou ferido no bairro do Calabar na tarde da quarta-feira (19) após um tiroteio entre policiais militares e homens armados. Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam ronda no local quando um homem que pilotava uma motocicleta efetuou disparos contra a guarnição, e houve revide.

O suspeito abandonou a moto, fazendo com que os policiais fossem em sua direção com o intuito de capturá-lo. Ao realizar buscas, um grupo de homens armados teria efetuado disparos contra os policiais militares. Os suspeitos fugiram e a guarnição localizou um morador ferido.

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Os militares apresentaram a moto no pátio da Transalvador e a ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, onde foram apresentadas 25 munições de 9 mm, 8 estojos de 9 mm e um carregador alongado de 9 mm.

De acordo com a Polícia Civil, guias periciais foram expedidas.