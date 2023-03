Morador se pendura em janela para fugir de incêndio e cai do 11° andar

Um incêndio ocorreu em um prédio de 12 andares na cidade de Campinas, em São Paulo, causando pânico entre os moradores nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1°). Um morador, que tentava se salvar do fogo, morreu.

Ele estava no 11° andar, quando tentou fugir do incêndio ao ver a fumaça que tomava conta do imóvel. Conforme o G1, a vítima se pendurou na janela do prédio para conseguir escapar da situação, mas acabou caindo.

A morte foi confirmada por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O fogo foi controlado às 7h30 pelo Corpo de Bombeiros e não há outros feridos.

A vítima tem família, mas estava sozinho no momento do acidente. No dia anterior, o prédio ficou sem energia e os outros moradores do apartamento foram para outro local. "Ele correu para o quarto, retirou a tela da janela e ficou pendurado. Não conseguindo se segurar, acabou caindo e veio a óbito", explicou o tenente que averiguou o caso.