Moradora da Boca do Rio ganha carro zero na campanha 'Salvador, Natal de Luz e Prêmios'

Magaly Vinhas, moradora da Boca do Rio, foi sorteada com o principal prêmio da 8ª edição da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios”, realizada pela CDL Salvador durante o mês de dezembro na capital e Região Metropolitana. A consumidora ganhou o automóvel Toyota Yaris Sedã, zero quilômetro.

Além de Magaly, outros prêmios foram sorteados para vendedores de lojas. Cinco colaboradores receberam um vale-compras de R$ 1.000 reais cada.

A edição 2022 da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios” foi uma realização da CDL Salvador em parceria com o Sebrae Bahia. Teve patrocínio da Rede e Mastercard, e apoio da Prefeitura de Salvador e Governo do Estado.

GANHADOR SALVADOR, NATAL DE LUZ E PRÊMIOS 2022

06/01/2023 – 11h30 – CDL Salvador

1º PRÊMIO: 1 TOYOTA YARIS SEDÃ

NOME: Magaly Vinhas

BAIRRO: Boca do Rio

LOJA ONDE COMPROU: Pizzely Calçados