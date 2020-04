Moradora de Salvador, idosa de 74 anos é a 34ª morte por covid-19 na Bahia

Uma idosa de 74 anos moradora de Salvador é a 32ª morte por covid-19 na Bahia, divulgou nesta quinta-feira (16) à tarde a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Com histórico de doença cardiovascular, ela foi internada em um hospital particular da capital baiana ontem, mas acabou vindo a óbito no mesmo dia. O resultado laboratorial que confirmou que ela tinha o novo coronavírus foi divulgado somente hoje.

Ainda hoje, a Sesab já confirmou outras três mortes pela doença. A 29ª morte foi de um homem de 62 anos, morador de Uruçuca, que tinha histórico de hipertensão e tabagismo. O 30º óbito foi uma mulher de 61 anos moradora de Ilhéus, com histórico de doença renal crônica, hipertensão e pneumonia. Ambos estavam internados em um hospital público em Ilhéus e tiveram o registro de óbito nesta quinta-feira

A 31ª morte confirmada ocorreu ontem e é de uma idosa de 90 anos que vivia em Salvador. Ela tinha comorbidades como obesidade e doença renal crônica e estava internada em um hospital público da capital.

Das mortes, 17 foram em Salvador e as outras 15 em Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (2), Ilhéus (2), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1) e Itapé (1).

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)