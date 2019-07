Moradores comemoram obra de macrodrenagem em Mont Serrat

Prefeito oficializou final das obras nesta segunda-feira (1º) (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Nascida e criada na Rua Urbano Duarte, no bairro de Monte Serrat, na Cidade Baixa da capital, a funcionária pública Graça Pacheco, 67 anos, guarda na memória as vezes que precisou tirar, com o auxílio de baldes, a água que invadia a casa da família, em decorrência das chuvas.

Segundo ela, não precisava ser uma chuva forte. Qualquer “aguinha” trazia como consequência alagamentos nas residências da região, lembra. Nesta segunda-feira (1º), o prefeito ACM Neto esteve no local para oficializar a finalização da obra de macrodrenagem, comemorada por Graça e os vizinhos.

“A gente pode dizer que é a salvação de nossas vidas, era muito sofrimento. Eu lembro de noites em que tirei a água duas, três vezes. Minha terceira filha, hoje com 31 anos, eu tive antes da hora por causa do esforço que fiz em uma noite chuvosa”, comentou ela, acompanhada do marido, o comerciante Antônio Carlos Pacheco, 64.

“O alagamento aqui é uma coisa histórica e que já causou muito sofrimento a todos nós, então só temos a agradecer e comemorar esse resultado”, afirmou ele, acrescentando que a ampliação do sistema de macrodrenagem mostrou eficácia na última chuva forte, há dois dias.

Secretário municipal de Obras Públicas, o vice-prefeito Bruno Reis explicou que os alagamentos eram causadora pela desproporcionalidade da drenagem, aliado à estrutura geográfica de algumas ruas da região, que, por causa das elevações, despejavam a água das chuvas no entroncamento com a Urbano Duarte, via principal, fazendo toda a região alagar.

A funcionária pública Graça Pacheco e o marido, o comerciante Antônio Carlos, comemoraram sistema de drenagem (Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

Subdimensionado

A ideia da prefeitura é que, a partir de agora, com a nova distribuição das bocas de lobo, o volume de água seja naturalmente escoado é direcionado até o mar, “Nós fizemos mais bueiros, ampliamos e subdimensionamos a drenagem do local, após a realização de estudos específicos”, disse o vice-prefeito, ao afirmar que o investimento da obra foi de R$ 2,3 milhões.

O serviço, que levou seis meses até a conclusão, foi coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). Superintendente da Sucop, Jessé Carvalho comentou que descia água que descia das regiões mais altas eram um problema enfrentado pelos moradores há pelo menos 50 anos.

Segundo ele, além dos bueiros tradicionais, foi implementado um grande escoador, o "engole tudo", que torna ainda mais difícil que o volume da água seja suficiente para alagar as ruas. "Basicamente, além disso, construímos a galeria de drenagem, ou seja, a água que antes chegava ao mar pela superfície, causando o acúmulo de água, agora passa vai pelas galerias", descreveu Jessé, que também estima o fim do problema.

A questão, segundo o prefeito, não é uma novidade. ACM Neto afirmou que já presenciou "de perto o estrago das chuvas nas casas da região" e, meses atrás, se comprometeu com os moradores que entregaria uma obra que pudesse, ao menos, amenizar os alagamentos.

"E o melhor de tudo é ver que já choveu e a obra passou pelo teste de resistência à chuva. Está aí, uma obra definitiva, que é mais uma intervenção de um conjunto de ações que nós estamos fazendo aqui na Cidade Baixa, para resolver o problema dos alagamentos", disse Neto.

Segundo o prefeito, no entanto, os alagamentos são uma realidade em toda a Cidade Baixa. "Outro dia nós demos início às obras dos Dendezeiros, toda integração entre o Santuário de Irmã Dulce e a Colina Sagrada, o trabalho de drenagem será feito. Também fizemos uma intervenção recente no canal da Régis Pacheco. É uma região que, como um todo, tem esses problemas de drenagem e a prefeitura, com cada obra que realiza, pretende enfrentar e resolver".

Por último, Neto acrescentou que após a realização de "estudos", dará início à obra do canal que liga à Suburbana, e, destaca o prefeito, tem impacto direto na Rua Nilo Peçanha, na Calçada - ponto histórico de alagamento da capital.