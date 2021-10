Moradores da Fazenda Grande II recebem nova escola de Ensino Fundamental

Pais e estudantes estiveram na Escola Municipal Ministro Carlos Santana, na Rua Dr. Edison Teixeira Barbosa, em Fazenda Grande II, para conhecer as novas instalações da unidade, nesta segunda-feira (4). A escola, que estava funcionando em uma estrutura improvisada, nessa mesma rua, foi entregue nesta manhã.

O prefeito Bruno Reis comandou a cerimônia oficial e anunciou a compra de tablets para os estudantes da rede municipal, de minicomputadores para os professores e a troca de telhados em outras escolas. Ele disse que a educação é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e citou um exemplo.

“Educação se faz investindo. Se as gestões anteriores tinham dificuldade de aplicar 25% do orçamento na educação, nós chegamos a 29% e é por isso que avançamos tanto. Só a educação transforma, liberta, dá autonomia e só através da educação podemos realizar os nossos sonhos. Eu sou prova disso. Se hoje estou na condição de prefeito de Salvador foi por causa da educação”, afirmou.

Secretário Marcelo Oliveira e prefeito Bruno Reis durante o evento (Foto: Bruno Concha/ Secom)

O gestor contou que seis novas escolas estão em construção, e mais treze entrarão em licitação em breve, com valores em torno de R$135 milhões. “Ficamos felizes em fazer uma verdadeira transformação na rede física da cidade. Já reformamos quase 70% das escolas da capital. São mais de 50 novas escolas entregues", prosseguiu o prefeito.

A nova Escola Municipal Ministro Carlos Santana tem 2 mil m² de área construída e vai atender estudantes do Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo a prefeitura, o prédio foi projetado e construído seguindo os padrões modernos de arquitetura, com investimento de R$5,1 milhões. O titular da Secretaria da Educação (Smed), Marcelo Oliveira, contou que a nova unidade ampliou o número de vagas.

“Essa escola tem potencial para acolher 720 alunos. Hoje, tem 560 alunos, porque ela funcionava em um prédio mais acanhado, mas a partir de 2022 vamos ampliar o número de vagas no Fundamental I, ou seja, do 1º ao 5º ano. As salas são muito mais espaçosas e, portanto, vai conseguir atender a totalidade dos alunos”, disse.

Prédio novo tem salas climatizadas (Foto: Bruno Concha/ Secom)

São 12 salas climatizadas e com renovação de ar, acessibilidade e salas multiuso para leitura, artes, dança, Atendimento Educacional Especializado (AEE), estacionamento, pátio descoberto, quadra coberta, refeitório, cozinha com triagem de alimentos, depósito de materiais didáticos, depósito de congelados, casa de lixo com separação para lixo reciclável, entre outros ambientes. O secretário destacou a importância da infraestrutura no processo de aprendizagem.

“Educação se faz em qualquer circunstância, até embaixo de uma árvore no meio da floresta, mas quando se tem uma estrutura como essa, com salsas climatizadas, espaçosas, sala de leitura, onde professores e coordenadores têm ambientes próprios para que possam fazer o planejamento, o aprimoramento das atividades e o acompanhamento dos alunos, e outros ambientes adequados, são fundamentais para aprimorar o ensino”, afirmou.

Segundo a prefeitura, foram usadas técnicas inovadoras na reconstrução, planejadas visando uma economia dos recursos hídricos. Devido a isso, a equipe de engenharia da Secretaria Municipal da Educação (Smed) adotou como medida sustentável a instalação do sistema de reuso de água da chuva, solução encontrada para reduzir os gastos mensais.

O município lembrou que, em 2013, Salvador era a última colocada entre as capitais brasileiras na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, em oito anos, conseguiu subir 12 posições.