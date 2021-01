Moradores de 200 casas recebem imóveis reformados na Caixa D’Água

Moradores de 200 casas no bairro da Caixa D’Água tiveram os imóveis reformados pela prefeitura através do Programa Morar Melhor. Outros 228 imóveis também já foram contemplados no bairro em outras etapas do programa. A entrega oficial aconteceu nesta sexta-feira (29), na Travessa Guaíba, com a presença de alguns moradores.

O prefeito Bruno Reis afirmou que o programa é importante porque ajuda a aumentar a autoestima dos moradores ao oferecer condições de moradia mais dignas. Ele contou que o programa surgiu da necessidade da população que abordava o prefeito e os secretários para pedir ajudar para reformar as casas.

“Esse é um dos programas da prefeitura que mais emociona a nossa equipe, principalmente pelos depoimentos que temos a honra de receber em cada inauguração ou em cada início de obra. O programa surgiu durante minhas caminhas e as caminhadas do prefeito ACM Neto. As pessoas pediam uma telha, bloco ou até mesmo vaso sanitário. Foi então que surgiu a ideia”, afirmou.

Em toda a cidade cerca de 40 mil imóveis já foram reformados através do Morar Melhor. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza, contou que existem mais 10 mil casas cadastradas para receber as intervenções, e que 1.750 delas estão em obra. As demais serão reformadas na sequência.

“É uma satisfação muito grande ver a alegria e a emoção das pessoas que são contempladas. Esse foi um programa que deu tão certo que resolvemos ampliar em termos de tempo e de quantidade de casas. Nós aumentamos a meta para 50 mil casas e é o que nós vamos perseguir tendo em vista a satisfação das pessoas”, disse.

Os imóveis são selecionados pelo Município e estão dentro de poligonais em que vivem pessoas em vulnerabilidade social. O programa realiza ações como a troca de portas e janelas, reboco, pintura, troca de pias e vasos sanitários, e substituição de telhados, entre outras melhorias.