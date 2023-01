Moradores de Candeias participam de oficinas e palestras no Dia da Educação Ambiental

Moradores do distrito de Caboto, localizado no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão a oportunidade de participar, nesta quinta-feira (26), de uma série de atividades que marca o Dia Mundial da Educação Ambiental.

Realizada pela Braskem, em parceria com a Codeba, a iniciativa visa promover uma reflexão sobre a importância da conservação do meio ambiente, além de fomentar a economia circular na região.

O evento começa às 9h30, na Escola Municipal Thyeres Novais, com uma palestra abordando o consumo consciente; o descarte e a destinação adequada de resíduos; a reutilização e a reciclagem e o papel do plástico em nossas vidas. Os participantes ainda terão a oportunidade de assistir vídeos sobre economia circular; responder um quiz; participar de oficina de compostagem e receber mudas de plantas ornamentais e árvores nativas.

A gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, ressalta o fortalecimento da conscientização ambiental por meio dessas atividades.

“São mais de 60 jovens e líderes comunitários que podem ser multiplicadores destas práticas na sua localidade, contribuindo para que essas ações sejam promovidas no dia a dia”, projeta.

No ano passado, a Braskem realizou seis oficinas de educação ambiental para comunidades de Camaçari, Candeias, Dias d´Ávila e Salvador, com um público total de mais de 440 pessoas. As atividades foram voltadas para moradores desses municípios e também integrantes de projetos socioambientais promovidos pela companhia, como Plastitroque, Música Plástica e Capoeiragem Mirim.