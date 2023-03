Moradores de Caravelas denunciam presença de mancha vermelha no mar

Os moradores do entorno da Praia da Barra, no município de Caravelas, extremo-sul da Bahia, denunciam o surgimento de manchas vermelhas no mar. Em um vídeo compartilhado em aplicativos de mensagem, um dos residentes aparece dizendo que o material também exala um forte odor de sangue.

O primeiro sinal da mancha foi percebido pelos moradores no dia 11 de março, na parte da praia próxima ao riacho do Aracaré. Por ser um local em que as marisqueiras da região catam mariscos para vender, elas preferiram pausar o trabalho por medo de contaminar os clientes, segundo conta o morador, Romildo Pereira, 70 anos, aposentado.

Nesta quarta-feira (22), 11 dias depois, a mancha permanece no mar da região e assustou ainda mais os moradores depois que o pescador Chicoréu Borges, de 55 anos, encontrou outro vestígio do material em mar aberto, enquanto pescava. Segundo ele, um tom avermelhado cobria uma grande extensão de água, mas não exalava o mesmo odor da mancha que ocupa a praia.

“Acredito que o vento forte e a profundidade da água dissiparam o fedor”, teorizou Chicoréu. Pescador há 30 anos, ele afirma nunca ter visto nada parecido. O mesmo é dito por Romildo, que conhece o local há 59 anos. Sem informar a quais órgãos pertenciam, ele relata que três agentes ambientais estiveram na praia coletando amostras de água nesta quarta (22).

A região faz parte do Arquipélago de Abrolhos, a 910 km de Salvador, e é administrado pelo Parque Nacional dos Abrolhos (ICMBio-MMA). De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Caravelas, Edineia França, os problemas ambientais no local são tratados pela administração do parque.

A reportagem entrou em contato com o Parque Nacional dos Abrolhos, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também foi procurado, mas não respondeu até o momento da publicação.